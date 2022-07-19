https://arabic.sputniknews.com/20220719/إستونيا-تسجل-أعلى-معدل-تضخم-سنوي-في-منطقة-اليورو-1065287646.html
إستونيا تسجل أعلى معدل تضخم سنوي في منطقة اليورو
إستونيا تسجل أعلى معدل تضخم سنوي في منطقة اليورو
بلغ التضخم السنوي في إستونيا لشهر يونيو/حزيران 22% وبذلك أصبح الأعلى في منطقة اليورو، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات". 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:56+0000
2022-07-19T13:56+0000
2022-07-19T13:56+0000
العالم
اقتصاد
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بحسب "يوروستات"، "كان معدل التضخم السنوي في يونيو في إستونيا 22%، تليها ليتوانيا - 20.5% ولاتفيا - 19.2%. وكان أدنى معدل تضخم في مالطا - 6.1% وفي فرنسا - 6.5%".ككل في منطقة اليورو، تسارع التضخم في يونيو إلى 8.6%، بينما كان هذا الرقم في مايو 8.1%. فيما بلغ التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو من العام الماضي 1.9%.وبحسب الخبراء، جاءت هذه المؤشرات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تلاها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكحول ومنتجات التبغ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
إستونيا تسجل أعلى معدل تضخم سنوي في منطقة اليورو
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بلغ التضخم السنوي في إستونيا لشهر يونيو/حزيران 22% وبذلك أصبح الأعلى في منطقة اليورو، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
بحسب "يوروستات"، "كان معدل التضخم السنوي في يونيو في إستونيا 22%، تليها ليتوانيا - 20.5% ولاتفيا - 19.2%. وكان أدنى معدل تضخم في مالطا - 6.1% وفي فرنسا - 6.5%".
ككل في منطقة اليورو، تسارع التضخم في يونيو إلى 8.6%، بينما كان هذا الرقم في مايو 8.1%. فيما بلغ التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو من العام الماضي 1.9%.
وبحسب الخبراء، جاءت هذه المؤشرات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تلاها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكحول ومنتجات التبغ.