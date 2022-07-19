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إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس
إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس
أطلق مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على شاب فلسطيني فأصابه بجروح متوسطة بالقرب من مفترق مستوطنة راموت في مدينة القدس بدعوى قيامه بطعن سائق حافلة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:33+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن شابا فلسطينيا هاجم بأداة حادة سائق حافلة إسرائيلي وأصابه بجروح خطيرة.ونقلت الصحيفة عن المستوطن الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني، قوله إنه "تصادف وجوده أثناء عملية الطعن، حيث رأى ركاب الحافلة يفرون منها، مضيفا أنه "أدرك على الفور أنه هجوم إرهابي"، حسب وصفه.وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المستوطن المصاب البالغ من العمر 41 عاما إلى مستشفى للعلاج.فيما وصفت الصحيفة إصابة الشاب الفلسطيني بالمعتدلة إلى الشديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/إصابة-مستوطن-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-القدس-صور-1065293751.html
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إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس

16:33 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / Mosab Shawerاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Mosab Shawer
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أطلق مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على شاب فلسطيني فأصابه بجروح متوسطة بالقرب من مفترق مستوطنة راموت في مدينة القدس بدعوى قيامه بطعن سائق حافلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن شابا فلسطينيا هاجم بأداة حادة سائق حافلة إسرائيلي وأصابه بجروح خطيرة.
وأضافت أن أحد المستوطنين في المكان أطلق النار على المنفذ وأصابه بجروح متوسطة قبل أن تصل الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وتعتقل المنفذ وتفرض طوقا أمنيا وتدفع بتعزيزات عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن المستوطن الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني، قوله إنه "تصادف وجوده أثناء عملية الطعن، حيث رأى ركاب الحافلة يفرون منها، مضيفا أنه "أدرك على الفور أنه هجوم إرهابي"، حسب وصفه.
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في القدس... صور
15:06 GMT
وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المستوطن المصاب البالغ من العمر 41 عاما إلى مستشفى للعلاج.
فيما وصفت الصحيفة إصابة الشاب الفلسطيني بالمعتدلة إلى الشديدة.
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