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إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس
إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس
أطلق مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على شاب فلسطيني فأصابه بجروح متوسطة بالقرب من مفترق مستوطنة راموت في مدينة القدس بدعوى قيامه بطعن سائق حافلة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:33+0000
2022-07-19T16:33+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن شابا فلسطينيا هاجم بأداة حادة سائق حافلة إسرائيلي وأصابه بجروح خطيرة.ونقلت الصحيفة عن المستوطن الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني، قوله إنه "تصادف وجوده أثناء عملية الطعن، حيث رأى ركاب الحافلة يفرون منها، مضيفا أنه "أدرك على الفور أنه هجوم إرهابي"، حسب وصفه.وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المستوطن المصاب البالغ من العمر 41 عاما إلى مستشفى للعلاج.فيما وصفت الصحيفة إصابة الشاب الفلسطيني بالمعتدلة إلى الشديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/إصابة-مستوطن-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-القدس-صور-1065293751.html
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إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس
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أطلق مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على شاب فلسطيني فأصابه بجروح متوسطة بالقرب من مفترق مستوطنة راموت في مدينة القدس بدعوى قيامه بطعن سائق حافلة.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن شابا فلسطينيا هاجم بأداة حادة سائق حافلة إسرائيلي وأصابه بجروح خطيرة.
وأضافت أن أحد المستوطنين في المكان أطلق النار على المنفذ وأصابه بجروح متوسطة قبل أن تصل الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وتعتقل المنفذ وتفرض طوقا أمنيا وتدفع بتعزيزات عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن المستوطن الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني، قوله إنه "تصادف وجوده أثناء عملية الطعن، حيث رأى ركاب الحافلة يفرون منها، مضيفا أنه "أدرك على الفور أنه هجوم إرهابي"، حسب وصفه.
وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المستوطن المصاب البالغ من العمر 41 عاما إلى مستشفى للعلاج.
فيما وصفت الصحيفة إصابة الشاب الفلسطيني بالمعتدلة إلى الشديدة.