https://arabic.sputniknews.com/20220719/إصابة-مستوطن-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-القدس-صور-1065293751.html
إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في القدس... صور
إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في القدس... صور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في مدينة القدس المحتلة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:06+0000
2022-07-19T15:06+0000
2022-07-19T15:07+0000
العالم العربي
القدس
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شابا عربيا أطلق النار على مستوطن إسرائيلي بالقرب من مفترق مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، وأن إصابته بسيطة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشاب الإسرائيلي (41 عاما) قد تم طعنه في إحدى الحافلات الإسرائيلية، وأصيب بجروح خطيرة، كما أن أحد المستوطنين المتواجدين في المكان أطلق النار على منفذ عملية الطعن وأصابه بجروح متوسطة.وعلى الفور توجهت طواقم الإسعاف وتم تعزيز قوات شرطية وعسكرية إسرائيلية إضافية إلى مكان الحادث، خاصة من قوات حرس الحدود، التي وصلت إلى المكان الذي يقع بالقرب من المجمع التجاري "راموت".
القدس
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, القدس, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في القدس... صور
15:06 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شابا عربيا أطلق النار على مستوطن إسرائيلي بالقرب من مفترق مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، وأن إصابته بسيطة.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشاب الإسرائيلي (41 عاما) قد تم طعنه في إحدى الحافلات الإسرائيلية، وأصيب بجروح خطيرة، كما أن أحد المستوطنين المتواجدين في المكان أطلق النار على منفذ عملية الطعن
وأصابه بجروح متوسطة.
وعلى الفور توجهت طواقم الإسعاف وتم تعزيز قوات شرطية وعسكرية إسرائيلية
إضافية إلى مكان الحادث، خاصة من قوات حرس الحدود، التي وصلت إلى المكان الذي يقع بالقرب من المجمع التجاري "راموت".