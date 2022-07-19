https://arabic.sputniknews.com/20220719/إعلام-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-تزور-تايوان-الشهر-المقبل-1065264168.html

إعلام: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تزور تايوان الشهر المقبل

إعلام: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تزور تايوان الشهر المقبل

تخطط نانسي بيلوسي لزيارة تايوان الشهر المقبل لإظهار دعمها لتايبيه في مواجهة الصين، في أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الأمريكي إلى البلاد منذ 25 عاما. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T06:33+0000

2022-07-19T06:33+0000

2022-07-19T06:33+0000

الصين

أخبار تايوان

نانسي بيلوسي

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وقال ستة أشخاص مطلعين على الوضع لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن بيلوسي ستسافر على رأس وفد إلى تايوان في أغسطس/آب المقبل.وألغت المشرعة من ولاية كاليفورنيا البالغة من العمر 82 عاما زيارة سابقة في أبريل/نيساл بعد أن أصيبت بفيروس كورونا.وستكون بيلوسي أكبر مشرّع أمريكي يزور الجزيرة منذ أن سافر أحد أسلافها في منصب رئيس البرلمان، الجمهوري نيوت غينغريتش، إلى هناك في عام 1997.وتأتي زيارتها في الوقت الذي لا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة والصين غارقة في أسوأ حالاتها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1979.في أبريل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن زيارة نانسي بيلوسي ستكون "استفزازا خبيثا". وتأتي أخبار الرحلة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ لعقد اجتماع عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة.وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع إن البيت الأبيض أعرب عن قلقه بشأن الزيارة المرتقبة لبيلوسي، في ظل حساسية التوقيت بالنسبة للصين كونها ستأتي في نفس شهر الذكرى السنوية الأولى من أغسطس لتأسيس جيش التحرير الشعبي.القضية حساسة أيضا بالنسبة لبكين لأن الحزب الشيوعي الصيني سيعقد مؤتمره العشرين في وقت لاحق من هذا العام - وهو اجتماع من المتوقع أن يؤمن فيه الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كزعيم.قالت بوني غلاسر، الخبيرة في شؤون تايوان في صندوق مارشال الألماني، إن بكين أصبحت "شديدة الحساسية" تجاه الكونغرس، الذي قدم عددا "غير مسبوق" من مشاريع القوانين المناهضة للصين في السنوات الأخيرة.وأضافت: "لقد أصبحت الصين مقتنعة بأن الكونغرس والسلطة التنفيذية يتواطئون لاحتواء صعودها (..) بما أن رئيسة مجلس النواب بيلوسي ديمقراطية ومن نفس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بايدن، فإن رحلتها تُفسر على أنها جزء من استراتيجية استخدام تايوان كورقة ضد الصين وتقديم الدعم الرسمي لاستقلال تايوان".وفي حين أن الولايات المتحدة والصين على خلاف حول العديد من القضايا، أصبحت تايوان واحدة من أخطر مجالات الخلاف منذ تولي بايدن منصبه. قام الجيش الصيني بنقل أعداد كبيرة بشكل متزايد من الطائرات المقاتلة والقاذفات إلى "منطقة تحديد الدفاع الجوي" في تايوان، مما زاد التوترات عبر مضيق تايوان.وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغي متحدثًا في منتدى شانغريلا للدفاع في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، إن جيشه "سيسحق" أي محاولة من جانب تايوان للاستقلال، وأضاف وي: "إذا فرض أحدهم حربا على الصين، فلن يتوانى جيش التحرير الشعبي".قال شخصان مطلعان على الوضع إن هناك انقسامات في الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي على بيلوسي زيارة تايوان. يعتقد بعض المسؤولين أنه كان من الأسهل تبرير زيارة في أبريل لأن ذلك حدث بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مباشرة. أرسل بايدن في فبراير/شباط وفدا رفيع المستوى من المسؤولين السابقين، بما في ذلك الرئيس المتقاعد لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية مايكل مولين، في رسالة دعم لتايوان.ستقوم بيلوسي والوفد المرافق لها بزيارة اليابان وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا. كما سيقضي المشرعون بعض الوقت في هاواي في مقر القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال شخص سابع مطلع على الوضع إنه لا يزال من الممكن أن تنهار الرحلة.ولم يؤكد مكتب بيلوسي ما إذا كانت رئيسة مجلس النواب تخطط لزيارة تايوان أو أي دولة أخرى في آسيا. رفض البيت الأبيض التعليق على خطط السفر في الكونغرس.وقالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن الصين "تعارض بشدة جميع أشكال الاتصال الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان". قال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو إن زيارة بيلوسي إلى تايوان "ستؤثر بشدة على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية".وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.

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