إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقدي فيديو له بـ"الجينز" والدراجة النارية
© AFP 2022 / -الحرم المكي في المملكة العربية السعودية
الحرم المكي في المملكة العربية السعودية
© AFP 2022 / -
خرج إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، ليرد على الجدل الذي أثاره مؤخرا بظهوره في فيديو يرتدي فيه سروال "جينز" ويقود دراجة نارية.
وغرد الكلباني عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، متسائلا: "يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟"، وذلك ردا على متابع قال له: "صراحة يا شيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام".
ظهور غريب. "لإمام الحرم المكي السابق" يرتدي الجينز ويقود دراجة "هارلي"— حسن عسيري (@Hassan0Asiri) July 18, 2022
وظهر #الكلباني وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل "البايكرز" ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي. (ماكنو يحرمونه في السابق يتفاخرون به اليوم).!! #منخفض_الهدير #مقاطعة_شركة_وي pic.twitter.com/Avi853tT8F
يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟ https://t.co/DNIUlLvSoT— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 19, 2022
وتابع عادل الكلباني قائلا: "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!".
كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 18, 2022
والبس ما تشاء،
ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في مقطع ترويجي جديد لموسم الرياض، مثيرا بذلك تفاعل وجدل بين المتابعين والجمهور.
وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.