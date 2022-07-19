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https://arabic.sputniknews.com/20220719/إمام-الحرم-المكي-السابق-يرد-على-منتقدي-فيديو-له-بـالجينز-والدراجة-النارية-1065273313.html
إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقدي فيديو له بـ"الجينز" والدراجة النارية
إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقدي فيديو له بـ"الجينز" والدراجة النارية
خرج إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، ليرد على الجدل الذي أثاره مؤخرا بظهوره في فيديو يرتدي فيه سروال "جينز" ويقود دراجة نارية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:45+0000
2022-07-19T10:45+0000
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وغرد الكلباني عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، متسائلا: "يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟"، وذلك ردا على متابع قال له: "صراحة يا شيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام".وتابع عادل الكلباني قائلا: "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في مقطع ترويجي جديد لموسم الرياض، مثيرا بذلك تفاعل وجدل بين المتابعين والجمهور.وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.
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السعودية, مجتمع, منوعات

إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقدي فيديو له بـ"الجينز" والدراجة النارية

10:45 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / -الحرم المكي في المملكة العربية السعودية
الحرم المكي في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الحرم المكي في المملكة العربية السعودية
© AFP 2022 / -
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خرج إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، ليرد على الجدل الذي أثاره مؤخرا بظهوره في فيديو يرتدي فيه سروال "جينز" ويقود دراجة نارية.
وغرد الكلباني عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، متسائلا: "يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟"، وذلك ردا على متابع قال له: "صراحة يا شيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام".
وتابع عادل الكلباني قائلا: "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!".
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في مقطع ترويجي جديد لموسم الرياض، مثيرا بذلك تفاعل وجدل بين المتابعين والجمهور.
وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.
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