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إيران والعراق يوقعان أول اتفاقية طويلة الأمد في مجال الكهرباء
إيران والعراق يوقعان أول اتفاقية طويلة الأمد في مجال الكهرباء
أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء، "التوقيع على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء"، معتبرا "إيران القوة الأولى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:51+0000
2022-07-19T08:51+0000
2022-07-19T08:51+0000
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وقال محرابيان، في تصريحات مع وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن "التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت إلى نتائج مشرقة لإيران"، مشيرا إلى "الطاقات الموجودة في إيران في مجال الكهرباء".وأكد أنه "وحسب التقارير الدولية، فإن إيران تعتبر أكبر مصدر لإنتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الأعوام الماضية".وقال الوزير الإيراني، إن "قدرة إيران في هذا المجال لاتختص بالمحطات الكهربائية، بل أنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي حيث أنها تنوي تصدير أنواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء أيضا".وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات بين الدولتين.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن الكاظمي قوله خلال اجتماع الحكومة العراقية، "في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه".وأضاف: "أبدى إخواننا في إيران استعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-يبحثان-الحوار-بين-الرياض-وطهران-وقمة-جدة-الأخيرة-1065260673.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
إيران والعراق يوقعان أول اتفاقية طويلة الأمد في مجال الكهرباء
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أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء، "التوقيع على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء"، معتبرا "إيران القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا".
وقال محرابيان، في تصريحات مع وكالة
أنباء فارس الإيرانية، إن "التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت إلى نتائج مشرقة لإيران"، مشيرا إلى "الطاقات الموجودة في إيران في مجال الكهرباء".
وأكد أنه "وحسب التقارير الدولية، فإن إيران تعتبر أكبر مصدر لإنتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الأعوام الماضية".
وقال الوزير الإيراني، إن "قدرة إيران في هذا المجال لاتختص بالمحطات الكهربائية، بل أنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي حيث أنها تنوي تصدير أنواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء أيضا".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن إيران أبدت استعدادها لإيفاد وزير الطاقة إلى بغداد
للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات بين الدولتين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن الكاظمي قوله خلال اجتماع الحكومة العراقية، "في زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكلمنا في الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه".
وأضاف: "أبدى إخواننا في إيران استعدادهم لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".