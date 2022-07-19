https://arabic.sputniknews.com/20220719/احتجاز-سفينة-روسية-في-الهند-1065289494.html
احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم
احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم
احتجزت السلطات الهندية السفينة الروسية "MV MAIA-I" لعدم دفع رسوم الوقود الإضافية لشركة Bunker Partner" OU" الإستونية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:12+0000
2022-07-19T14:12+0000
2022-07-19T14:19+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
عملية احتجاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103503/13/1035031358_0:59:1567:940_1920x0_80_0_0_b167c0e361c0ccfc4463c1dbf9dee24d.jpg
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فقد تم احتجاز سفينة تحمل شحنة أسلحة للبحرية الهندية بأمر من محكمة في ميناء كوتشي بولاية كيرالا الهندية. وذكر التقرير أن محكمة كوتشي أصدرت مذكرة التوقيف عقب دعوى قضائية رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU. ووأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تطالب بدفع تكلفة تحميل الوقود بمبلغ 23503 دولارات.في غضون ذلك، أفادت السفارة الروسية لدى الهند بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.وقالت "وفقا للمعلومات الأولية، ترتبط هذه الإجراءات بمطالبة شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU، التي أعلنت أن مالكي السفينة عليهم ديون، ونؤكد أن المحكمة سمحت بتفريغ الأسلحة لأن الشحنة نفسها لا علاقة لها بالدعوى".وتابعت "لجأنا إلى وزارة الخارجية الهندية للحصول على شرح رسمي لظروف الحادث. كما طلبوا من الدائرة الدبلوماسية ضمان التقيد غير المشروط بحقوق مالكي السفن الروسية وطاقمها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103503/13/1035031358_117:0:1450:1000_1920x0_80_0_0_fa5d3eea899d44ce64eb743fc7012da0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم, عملية احتجاز
احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم
14:12 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
احتجزت السلطات الهندية السفينة الروسية "MV MAIA-I" لعدم دفع رسوم الوقود الإضافية لشركة Bunker Partner" OU" الإستونية.
ووفقا لصحيفة
"تايمز أوف إنديا" المحلية، فقد تم احتجاز سفينة تحمل شحنة أسلحة للبحرية الهندية بأمر من محكمة في ميناء كوتشي بولاية كيرالا الهندية. وذكر التقرير أن محكمة كوتشي أصدرت مذكرة التوقيف عقب دعوى قضائية رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU. ووأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تطالب بدفع تكلفة تحميل الوقود بمبلغ 23503 دولارات.
في غضون ذلك، أفادت السفارة الروسية لدى الهند بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.
وقالت "وفقا للمعلومات الأولية، ترتبط هذه الإجراءات بمطالبة شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU، التي أعلنت أن مالكي السفينة عليهم ديون، ونؤكد أن المحكمة سمحت بتفريغ الأسلحة لأن الشحنة نفسها لا علاقة لها بالدعوى".
وتابعت "لجأنا إلى وزارة الخارجية الهندية للحصول على شرح رسمي لظروف الحادث. كما طلبوا من الدائرة الدبلوماسية ضمان التقيد غير المشروط بحقوق مالكي السفن الروسية وطاقمها".