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احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم
احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم
احتجزت السلطات الهندية السفينة الروسية "MV MAIA-I" لعدم دفع رسوم الوقود الإضافية لشركة Bunker Partner" OU" الإستونية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:12+0000
2022-07-19T14:19+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
عملية احتجاز
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ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فقد تم احتجاز سفينة تحمل شحنة أسلحة للبحرية الهندية بأمر من محكمة في ميناء كوتشي بولاية كيرالا الهندية. وذكر التقرير أن محكمة كوتشي أصدرت مذكرة التوقيف عقب دعوى قضائية رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU. ووأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تطالب بدفع تكلفة تحميل الوقود بمبلغ 23503 دولارات.في غضون ذلك، أفادت السفارة الروسية لدى الهند بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.وقالت "وفقا للمعلومات الأولية، ترتبط هذه الإجراءات بمطالبة شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU، التي أعلنت أن مالكي السفينة عليهم ديون، ونؤكد أن المحكمة سمحت بتفريغ الأسلحة لأن الشحنة نفسها لا علاقة لها بالدعوى".وتابعت "لجأنا إلى وزارة الخارجية الهندية للحصول على شرح رسمي لظروف الحادث. كما طلبوا من الدائرة الدبلوماسية ضمان التقيد غير المشروط بحقوق مالكي السفن الروسية وطاقمها".
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العالم, أخبار الهند اليوم, عملية احتجاز

احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم

14:12 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 19.07.2022)
© Yangon Policeسفينة شبح
سفينة شبح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Yangon Police
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احتجزت السلطات الهندية السفينة الروسية "MV MAIA-I" لعدم دفع رسوم الوقود الإضافية لشركة Bunker Partner" OU" الإستونية.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فقد تم احتجاز سفينة تحمل شحنة أسلحة للبحرية الهندية بأمر من محكمة في ميناء كوتشي بولاية كيرالا الهندية. وذكر التقرير أن محكمة كوتشي أصدرت مذكرة التوقيف عقب دعوى قضائية رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU. ووأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تطالب بدفع تكلفة تحميل الوقود بمبلغ 23503 دولارات.
في غضون ذلك، أفادت السفارة الروسية لدى الهند بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.
وقالت "وفقا للمعلومات الأولية، ترتبط هذه الإجراءات بمطالبة شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU، التي أعلنت أن مالكي السفينة عليهم ديون، ونؤكد أن المحكمة سمحت بتفريغ الأسلحة لأن الشحنة نفسها لا علاقة لها بالدعوى".
وتابعت "لجأنا إلى وزارة الخارجية الهندية للحصول على شرح رسمي لظروف الحادث. كما طلبوا من الدائرة الدبلوماسية ضمان التقيد غير المشروط بحقوق مالكي السفن الروسية وطاقمها".
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