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"ارحموا من في الأرض"... انتقادات واسعة لقرار فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل
"ارحموا من في الأرض"... انتقادات واسعة لقرار فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل
وجه نشطاء مصريون انتقادات حادة لقرار السلطات فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:24+0000
2022-07-19T12:24+0000
العالم العربي
النيل
فرض رسوم جديدة
انتقادات
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وأعرب النشطاء عن دهشتهم من فرض رسوم عليهم في بلدهم، وطالبوا بإعادة النظر في القرار.وقال أحد المستخدمين: "مش معقول نفرض رسم 20 جنيه على اللي يمشي على كورنيش النيل، المتنفس الوحيد للشعب، ولا دى بقى بداية علشان أي أحد يمشى فى الشارع يدفع فلوس، واللي يدخل بيته يدفع رسوم، واللي داخل أي مصلحة حكومية يدفع رسوم .. إرحموا من لى الأرض".وعلقت النائبة في البرلمان المصري مها عبدالناصر، على فرض تذاكر للسير في ممشى أهل مصر قائلة: "استبشرنا خيرًا أثناء عمل هذا الممشى الجميل وإزالة التعديات على النيل، وقلنا إن النيل سوف يعود أخيرًا للمصريين جميعًا بمختلف طبقاتهم، لكننا فوجئنا بفرض تذاكر لاستخدام الممشى الذي صار اسمًا ليس على مسمى، فمن هؤلاء الذين يستطيعون دفع تذكرة لممشى قيمتها 20 جنيهًا أي أن أسرة مكونة من 5 أفراد مطلوب أن تدفع 100 جنيه للمشي فقط؟".وقالت في تعليق لها كتبته على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين"، مطالبة بإلغاء هذه التذاكر فورا وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجانا.وبحسب ما أفادت صحف مصرية، فقد قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق رسوم دخول لممشى أهل مصر على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيها.
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العالم العربي, النيل, فرض رسوم جديدة, انتقادات

"ارحموا من في الأرض"... انتقادات واسعة لقرار فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل

12:24 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالنيل في القاهرة مصر
النيل في القاهرة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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وجه نشطاء مصريون انتقادات حادة لقرار السلطات فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل.
وأعرب النشطاء عن دهشتهم من فرض رسوم عليهم في بلدهم، وطالبوا بإعادة النظر في القرار.
وقال أحد المستخدمين: "مش معقول نفرض رسم 20 جنيه على اللي يمشي على كورنيش النيل، المتنفس الوحيد للشعب، ولا دى بقى بداية علشان أي أحد يمشى فى الشارع يدفع فلوس، واللي يدخل بيته يدفع رسوم، واللي داخل أي مصلحة حكومية يدفع رسوم .. إرحموا من لى الأرض".

وعلق آخر: "ممشى أهل مصر عبارة عن كورنيش النيل يعني شارع من شوارع الوطن لما نعطيه لجهة تعمل حوله سور وبوابه وتفرض رسوم على سير المواطن في شارع فهذا يعني أننا وقعنا في يد عصابة بالمعنى الحرفي الدقيق ونحن أسرى لديها. هذا لم يعد وطن للمصريين ويستحقون تطبيق اتفاقية حقوق الأسرى عليهم".

وعلقت النائبة في البرلمان المصري مها عبدالناصر، على فرض تذاكر للسير في ممشى أهل مصر قائلة: "استبشرنا خيرًا أثناء عمل هذا الممشى الجميل وإزالة التعديات على النيل، وقلنا إن النيل سوف يعود أخيرًا للمصريين جميعًا بمختلف طبقاتهم، لكننا فوجئنا بفرض تذاكر لاستخدام الممشى الذي صار اسمًا ليس على مسمى، فمن هؤلاء الذين يستطيعون دفع تذكرة لممشى قيمتها 20 جنيهًا أي أن أسرة مكونة من 5 أفراد مطلوب أن تدفع 100 جنيه للمشي فقط؟".
وقالت في تعليق لها كتبته على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين"، مطالبة بإلغاء هذه التذاكر فورا وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجانا.
وبحسب ما أفادت صحف مصرية، فقد قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق رسوم دخول لممشى أهل مصر على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيها.
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