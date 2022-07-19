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https://arabic.sputniknews.com/20220719/اكتشاف-65-ألف-إصابة-بحمى-الضنك-وتسجيل-274-حالة-وفاة-في-الفلبين-1065295023.html
اكتشاف 65 ألف إصابة بحمى الضنك وتسجيل 274 حالة وفاة في الفلبين
اكتشاف 65 ألف إصابة بحمى الضنك وتسجيل 274 حالة وفاة في الفلبين
ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين بنسبة 83% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوفي 274 شخصا... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:31+0000
2022-07-19T15:31+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب محطة "بي تي في" الحكومية، اكتشفت 65190 حالة إصابة بحمى الضنك في الفلبين منذ بداية العام، مقارنة بـ 35715 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.توفي ما مجموعه 274 شخصا، وسجل 58 حالة وفاة فقط في يونيو/ حزيران، وبلغت نسبة الوفيات 0.4%. اكتشف أكبر عدد من الحالات المؤكدة في الجزء الأوسط من جزيرة لوزون.تنتشر حمى الضنك في جنوب شرق آسيا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص للحمى، ويوصى باللقاح ضدها فقط للأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى حمى الضنك.هناك أربعة أنماط مصلية للفيروس، مما يعني أنه يمكن أن يصاب الشخص بأنواع مختلفة من حمى الضنك أربع مرات.
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اكتشاف 65 ألف إصابة بحمى الضنك وتسجيل 274 حالة وفاة في الفلبين

15:31 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
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ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين بنسبة 83% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوفي 274 شخصا حتى اليوم الثلاثاء.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب محطة "بي تي في" الحكومية، اكتشفت 65190 حالة إصابة بحمى الضنك في الفلبين منذ بداية العام، مقارنة بـ 35715 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.
أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى لوزينيتس في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
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13 يوليو, 21:41 GMT
توفي ما مجموعه 274 شخصا، وسجل 58 حالة وفاة فقط في يونيو/ حزيران، وبلغت نسبة الوفيات 0.4%. اكتشف أكبر عدد من الحالات المؤكدة في الجزء الأوسط من جزيرة لوزون.
تنتشر حمى الضنك في جنوب شرق آسيا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص للحمى، ويوصى باللقاح ضدها فقط للأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى حمى الضنك.
هناك أربعة أنماط مصلية للفيروس، مما يعني أنه يمكن أن يصاب الشخص بأنواع مختلفة من حمى الضنك أربع مرات.
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