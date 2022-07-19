https://arabic.sputniknews.com/20220719/الإمارات-وفرنسا-توقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-في-مجال-النفط-1065274358.html
الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال النفط
الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال النفط
بمناسبة الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باريس، وقعت شركة "توتال إنيرجي"الفرنسية وشركة بترول أبوظبي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:57+0000
2022-07-19T10:57+0000
2022-07-19T10:57+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وبحسب بيان "توتال"، تهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان إمدادات الطاقة المستدامة للأسواق والمساهمة في أمن الطاقة العالمي، وتوريد الديزل من الإمارات إلى فرنسا، و تقليل انبعاثات الكربون.قال باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي": "يسعدني أن توتال تعيد تأكيد وتوسيع تعاونها الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعاون متعدد الطاقات مع أدنوك، شريكنا طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف: "تتيح شراكتنا عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها لشركتينا توحيد الجهود للمساهمة في إمداد الطاقة للأسواق العالمية، مع تقليل انبعاثات الكربون من عملياتنا، ويسعدنا أن نبني على شراكاتنا الناجحة من خلال هذه الاتفاقية حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة".بدوره، علق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، على "توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين بلاده وفرنسا"، مؤكدا أن "أبوظبي تسعى لترسيخ العلاقات مع باريس بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر صفحته على "تويتر": "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم"، مضيفا: "نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال النفط
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بمناسبة الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باريس، وقعت شركة "توتال إنيرجي"الفرنسية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية شراكة استراتيجية.
وبحسب بيان
"توتال"، تهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان إمدادات الطاقة المستدامة للأسواق والمساهمة في أمن الطاقة العالمي، وتوريد الديزل من الإمارات إلى فرنسا، و تقليل انبعاثات الكربون.
قال باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي": "يسعدني أن توتال تعيد تأكيد وتوسيع تعاونها الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعاون متعدد الطاقات مع أدنوك، شريكنا طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "تتيح شراكتنا عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها لشركتينا توحيد الجهود للمساهمة في إمداد الطاقة للأسواق العالمية، مع تقليل انبعاثات الكربون من عملياتنا، ويسعدنا أن نبني على شراكاتنا الناجحة من خلال هذه الاتفاقية حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة".
بدوره، علق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، على "توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين بلاده وفرنسا"، مؤكدا أن "أبوظبي تسعى لترسيخ العلاقات مع باريس بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".
وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر صفحته على "تويتر": "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم"، مضيفا: "نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".