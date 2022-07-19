https://arabic.sputniknews.com/20220719/الاتحاد-الأوروبي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-استنزفت-أنظمتنا-الدفاعية--1065292422.html
الاتحاد الأوروبي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا استنزفت أنظمتنا الدفاعية
الاتحاد الأوروبي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا استنزفت أنظمتنا الدفاعية
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الاتحاد الأوروبي يعاني حاليا من نقص في الذخيرة والمدفعية وأنظمة الدفاع بسبب إرسال المساعدات العسكرية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:45+0000
2022-07-19T14:45+0000
2022-07-19T14:45+0000
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وقال بريتون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لقد استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالأسلحة. ومع ذلك، فقد أدت شحنات الأسلحة لأوكرانيا إلى استنزاف المخزونات الأوروبية من الذخيرة والمدفعية الثقيلة والخفيفة والدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك المركبات المدرعة والدبابات".وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الإثنين، إن "مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص حزمة خامسة من "المساعدات العسكرية لأوكرانيا" بقيمة 500 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل لتسليح كييف إلى 2.5 مليار يورو".وكتب ميشيل على صفحته في "تويتر": "أرحب بالاتفاق السياسي لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الرزمة الخامسة (من المساعدات) لأوكرانيا، ووصل دعم الاتحاد الأوروبي من ناحية المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 2.5 مليار يورو".هذا وأكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، القرار السياسي للاتحاد الأوروبي بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل شراء السلاح.وقال بوريل عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "جميع الوزراء، أجمعوا على موقفهم بشأن الحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا واتخذوا قرارًا سياسيًا بتخصيص حزمة جديدة للمساعدة العسكرية".وبهذا، بلغ إجمالي حجم تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا 2.5 مليار يورو، لم يحدد بوريل تواريخ محددة لتخصيص التمويل الجديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بوريل-يؤكد-تخصيص-الاتحاد-الأوروبي-500-مليون-يورو-إضافية-لكييف-لتمويل-شراء-السلاح-1065254611.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مساعدات, أخبار أوكرانيا, السلاح
الاتحاد الأوروبي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا استنزفت أنظمتنا الدفاعية
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الاتحاد الأوروبي يعاني حاليا من نقص في الذخيرة والمدفعية وأنظمة الدفاع بسبب إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقال بريتون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لقد استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالأسلحة. ومع ذلك، فقد أدت شحنات الأسلحة لأوكرانيا إلى استنزاف المخزونات الأوروبية من الذخيرة والمدفعية الثقيلة والخفيفة والدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك المركبات المدرعة والدبابات".
وأضاف "هذا النقص يخلق حالة من الضعف يجب معالجتها على وجه السرعة".
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الإثنين، إن "مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص حزمة خامسة من "المساعدات العسكرية لأوكرانيا
" بقيمة 500 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل لتسليح كييف إلى 2.5 مليار يورو".
وكتب ميشيل على صفحته في "تويتر
": "أرحب بالاتفاق السياسي لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الرزمة الخامسة (من المساعدات) لأوكرانيا، ووصل دعم الاتحاد الأوروبي من ناحية المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 2.5 مليار يورو".
هذا وأكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، القرار السياسي للاتحاد الأوروبي بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل شراء السلاح.
وقال بوريل عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "جميع الوزراء، أجمعوا على موقفهم بشأن الحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا واتخذوا قرارًا سياسيًا بتخصيص حزمة جديدة للمساعدة العسكرية".
وبهذا، بلغ إجمالي حجم تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا 2.5 مليار يورو، لم يحدد بوريل تواريخ محددة لتخصيص التمويل الجديد.