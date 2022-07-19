https://arabic.sputniknews.com/20220719/الاتحاد-الأوروبي-والصين-يتفقان-على-التعاون-لمعالجة-أزمة-الغذاء-العالمية-1065302624.html
الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على التعاون لمعالجة أزمة الغذاء العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على التعاون لمعالجة أزمة الغذاء العالمية
صرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الصين وافقت على العمل معا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك من خلال تصدير الأسمدة، بعد عقد اجتماع ثنائي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:58+0000
2022-07-19T17:58+0000
2022-07-19T17:58+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين
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اتفق كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والصين على "الحاجة إلى منع اضطرابات سلسلة التوريد وناقشوا زيادة الشفافية وتبادل المعلومات حول توريد بعض المواد الخام الهامة والمنتجات الأخرى"، وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر بعد الاجتماع ونقلته "بلومبيرغ".كما ناقش مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس ومفوض الخدمات المالية ميريد ماكجينيس، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الافتقار إلى تكافؤ الفرص والتسييس المتزايد لبيئة الأعمال في الاقتصاد الآسيوي.جاءت المحادثات الاقتصادية والتجارية في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي خطر الركود بسبب نقص المعروض من واردات الطاقة والسلع الأخرى. وفيما يتعلق بالخدمات المالية، قال بيان الاتحاد الأوروبي إن الصين تعهدت بضمان ألا تحد القواعد المستقبلية من عمليات شركات التأجير الأوروبية على أراضيها.واتفق الجانبان على تحسين الاتصال والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي، وفقا لبيان على موقع الحكومة الصينية على الإنترنت. كما اتفقا على الحفاظ على الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية، ودفع وتسهيل التجارة الحرة والاستثمار، وتعزيز المنافسة العادلة وحماية الملكية الفكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/انخفاض-حيازات-الصين-من-الديون-الأمريكية-أدنى-تريليون-دولار-لأول-مرة-منذ-2010-1065297831.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين
الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على التعاون لمعالجة أزمة الغذاء العالمية
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صرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الصين وافقت على العمل معا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك من خلال تصدير الأسمدة، بعد عقد اجتماع ثنائي حول التجارة والخدمات المالية.
اتفق كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والصين على "الحاجة إلى منع اضطرابات سلسلة التوريد
وناقشوا زيادة الشفافية وتبادل المعلومات حول توريد بعض المواد الخام الهامة والمنتجات الأخرى"، وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر بعد الاجتماع ونقلته "بلومبيرغ".
كما ناقش مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس ومفوض الخدمات المالية ميريد ماكجينيس، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الافتقار إلى تكافؤ الفرص والتسييس المتزايد لبيئة الأعمال في الاقتصاد الآسيوي.
جاءت المحادثات الاقتصادية والتجارية في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي
خطر الركود بسبب نقص المعروض من واردات الطاقة والسلع الأخرى. وفيما يتعلق بالخدمات المالية، قال بيان الاتحاد الأوروبي إن الصين تعهدت بضمان ألا تحد القواعد المستقبلية من عمليات شركات التأجير الأوروبية على أراضيها.
واتفق الجانبان على تحسين الاتصال والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي، وفقا لبيان على موقع الحكومة الصينية على الإنترنت. كما اتفقا على الحفاظ على الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية، ودفع وتسهيل التجارة الحرة والاستثمار، وتعزيز المنافسة العادلة وحماية الملكية الفكرية.