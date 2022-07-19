https://arabic.sputniknews.com/20220719/الاتحاد-الأوروبي-يقيد-جزءا-من-عقوباته-على-روسيا-1065282923.html
الاتحاد الأوروبي يقيد جزءا من عقوباته على روسيا
الاتحاد الأوروبي يقيد جزءا من عقوباته على روسيا
أفادت شبكة "يورو أوبسيرفير" بأن الاتحاد الأوروبي سيحدد العقوبات المفروضة على روسيا من أجل توضيح أن الشركات التي تقدم الغذاء من روسيا لن تخضع لها. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:35+0000
2022-07-19T12:35+0000
2022-07-19T12:35+0000
العالم
روسيا
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"يورو أوبسيرفير"، وهي نشرة مستقلة على الإنترنت تركز على الأحداث السياسية في الاتحاد الأوروبي، أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل أيضا على تحسين إجراءاته السابقة لتوضيح أن شركات الشحن التي تجلب الطعام من روسيا إلى الأسواق المحتاجة لن تخضع لعقوبات.بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عددًا من العقوبات الصارمة ضد روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر حول العالم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الاتحاد الأوروبي يقيد جزءا من عقوباته على روسيا
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أفادت شبكة "يورو أوبسيرفير" بأن الاتحاد الأوروبي سيحدد العقوبات المفروضة على روسيا من أجل توضيح أن الشركات التي تقدم الغذاء من روسيا لن تخضع لها.
"يورو أوبسيرفير"، وهي نشرة مستقلة على الإنترنت تركز على الأحداث السياسية في الاتحاد الأوروبي، أكدت أن
الاتحاد الأوروبي سيعمل أيضا على تحسين إجراءاته السابقة لتوضيح أن شركات الشحن التي تجلب الطعام من روسيا إلى الأسواق المحتاجة لن تخضع لعقوبات.
بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عددًا من العقوبات الصارمة ضد روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر حول العالم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.