https://arabic.sputniknews.com/20220719/البيان-الختامي-لقمة-طهران-روسيا-وإيران-وتركيا-دانت-الهجمات-الإسرائيلية-المستمرة-على-سوريا-1065305512.html

البيان الختامي لقمة طهران: روسيا وإيران وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا

البيان الختامي لقمة طهران: روسيا وإيران وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا

أكد البيان الختامي لقمة طهران أن روسيا وإيران وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T19:17+0000

2022-07-19T19:17+0000

2022-07-19T19:43+0000

العالم

أخبار سوريا اليوم

البيان الختامي

طهران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065304685_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a8f10a4c0625e6d4cc8c37e3640b63d2.jpg

وجاء في البيان "أدانت (الأطراف) الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، بما في ذلك الهياكل الأساسية المدنية. واعتبروا أنها انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واستقلال سوريا وسلامتها الإقليمية واعترفوا بأنها مزعزعة للاستقرار وتزيد من التوتر في المنطقة".وجاء في البيان الختامي أن رؤساء الدول الثلاث قرروا عقب المحادثات في طهران عقد القمة المقبلة في روسيا "قررنا عقد قمة ثلاثية في روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البيان المشترك لروسيا وتركيا وإيران قرر أن الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وأضاف "تشارك دول الترويكا (روسيا وإيران وتركيا - محرر) الرأي القائل بأن الأزمة السورية لا يمكن حلها بالكامل إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية القائمة على الحوار بين الأطراف السورية ، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.وقال بوتين بعد اجتماع ثلاثي بين الدول الضامنة لعملية "أستانا" ، بالطبع، مع التقيد الصارم بالمبادئ الأساسية لاحترام السيادة والاستقلال والوحدة وسلامة الأراضي ".وأضاف أن على السوريين أنفسهم تحديد مستقبل سوريا دون فرض "وصفات أو نماذج جاهزة" من الخارج.وأشار بوتين، إن روسيا وإيران وتركيا تبنت بيانا مشتركا بشأن سوريا، أعادت فيه تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الثلاثي لتحقيق تطبيع الوضع.وأكد البيان المشترك المعتمد الالتزام بتعزيز التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا من أجل تحقيق تطبيع مستدام وقابل للاستمرار للوضع في الجمهورية العربية السورية.كما أشار البيان إلى أن إيران وروسيا وتركيا ترفض جميع العقوبات غير القانونية غير القانونية المفروضة على سوريا.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "أعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا ورفضت جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-عمل-روسيا-وإيران-وتركيا-لحل-الأزمة-في-سوريا-فعال-1065303138.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار سوريا اليوم, البيان الختامي, طهران