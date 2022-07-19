عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/البيت-الأبيض-واشنطن-تحافظ-على-قنوات-الاتصال-مع-بكين-مفتوحة-1065307980.html
البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة
البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن موعد اتصالات جديدة على أعلى مستوى. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T20:51+0000
2022-07-19T20:51+0000
العالم
البيت الأبيض
مكتب اتصال
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f1f4db44689ff386cf480f06fd8a6e.jpg
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "كما تعلمون، أجرى (القادة) محادثة منذ وقت ليس ببعيد. نحن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة، واستمرت الاتصالات على مستوى الحكومة في الأشهر الأخيرة منذ آخر محادثة بين الرئيس (جو) بايدن والرئيس شي ( جين بينغ). ومع ذلك، لست مستعدا بعد للإعلان عن شيء ما في سياق الاتصالات الجديدة".في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأنها ليست لديها معلومات حتى الآن حول محادثة هاتفية محتملة بين بايدن وشي جين بينغ، لكنها أشارت إلى أن الحفاظ على الاتصالات بين قادة الصين والولايات المتحدة "مهم للغاية".كان بايدن نفسه قد صرح سابقا، بأنه كان يخطط لإجراء محادثة مع زعيم جمهورية الصين الشعبية، لكن وقت الاتصال لم يتحدد بعد.هذا وجرت آخر محادثة بين زعيمي البلدين في مارس/آذار، وتم عقدها على شكل مؤتمر عبر الفيديو.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c36fb0f87d6874a30cbd032b232d99ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, البيت الأبيض, مكتب اتصال, الصين

البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة

20:51 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن موعد اتصالات جديدة على أعلى مستوى.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "كما تعلمون، أجرى (القادة) محادثة منذ وقت ليس ببعيد. نحن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة، واستمرت الاتصالات على مستوى الحكومة في الأشهر الأخيرة منذ آخر محادثة بين الرئيس (جو) بايدن والرئيس شي ( جين بينغ). ومع ذلك، لست مستعدا بعد للإعلان عن شيء ما في سياق الاتصالات الجديدة".
في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأنها ليست لديها معلومات حتى الآن حول محادثة هاتفية محتملة بين بايدن وشي جين بينغ، لكنها أشارت إلى أن الحفاظ على الاتصالات بين قادة الصين والولايات المتحدة "مهم للغاية".
كان بايدن نفسه قد صرح سابقا، بأنه كان يخطط لإجراء محادثة مع زعيم جمهورية الصين الشعبية، لكن وقت الاتصال لم يتحدد بعد.
هذا وجرت آخر محادثة بين زعيمي البلدين في مارس/آذار، وتم عقدها على شكل مؤتمر عبر الفيديو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала