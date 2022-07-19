https://arabic.sputniknews.com/20220719/البيت-الأبيض-واشنطن-تحافظ-على-قنوات-الاتصال-مع-بكين-مفتوحة-1065307980.html
البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة
البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن موعد اتصالات جديدة على أعلى مستوى. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T20:51+0000
2022-07-19T20:51+0000
2022-07-19T20:51+0000
العالم
البيت الأبيض
مكتب اتصال
الصين
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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "كما تعلمون، أجرى (القادة) محادثة منذ وقت ليس ببعيد. نحن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة، واستمرت الاتصالات على مستوى الحكومة في الأشهر الأخيرة منذ آخر محادثة بين الرئيس (جو) بايدن والرئيس شي ( جين بينغ). ومع ذلك، لست مستعدا بعد للإعلان عن شيء ما في سياق الاتصالات الجديدة".في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأنها ليست لديها معلومات حتى الآن حول محادثة هاتفية محتملة بين بايدن وشي جين بينغ، لكنها أشارت إلى أن الحفاظ على الاتصالات بين قادة الصين والولايات المتحدة "مهم للغاية".كان بايدن نفسه قد صرح سابقا، بأنه كان يخطط لإجراء محادثة مع زعيم جمهورية الصين الشعبية، لكن وقت الاتصال لم يتحدد بعد.هذا وجرت آخر محادثة بين زعيمي البلدين في مارس/آذار، وتم عقدها على شكل مؤتمر عبر الفيديو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, البيت الأبيض, مكتب اتصال, الصين
البيت الأبيض: واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن موعد اتصالات جديدة على أعلى مستوى.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "كما تعلمون، أجرى (القادة) محادثة منذ وقت ليس ببعيد. نحن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة، واستمرت الاتصالات على مستوى الحكومة في الأشهر الأخيرة منذ آخر محادثة بين الرئيس (جو) بايدن والرئيس شي ( جين بينغ). ومع ذلك، لست مستعدا بعد للإعلان عن شيء ما في سياق الاتصالات الجديدة".
في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأنها ليست لديها معلومات حتى الآن حول محادثة هاتفية محتملة بين بايدن وشي جين بينغ، لكنها أشارت إلى أن الحفاظ على الاتصالات بين قادة الصين والولايات المتحدة "مهم للغاية".
كان بايدن نفسه قد صرح سابقا، بأنه كان يخطط لإجراء محادثة مع زعيم جمهورية الصين الشعبية، لكن وقت الاتصال لم يتحدد بعد.
هذا وجرت آخر محادثة بين زعيمي البلدين في مارس/آذار، وتم عقدها على شكل مؤتمر عبر الفيديو.