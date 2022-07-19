https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-ستكون-أكبر-تجمع-للقادة-منذ-بدء-الجائحة-1065309096.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام ستكون أكبر تجمع لقادة العالم منذ بدء الجائحة
الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام ستكون أكبر تجمع لقادة العالم منذ بدء الجائحة
يعتزم نحو 157 من رؤساء الدول والحكومات، حضور أول تجمع شخصي لزعماء العالم منذ بدء الجائحة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:44+0000
2022-07-19T21:44+0000
2022-07-19T21:47+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg
ومن بين رؤساء الدول البالغ عددهم 104 على القائمة المؤقتة، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورؤساء إيران وفرنسا والبرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفنزويلا، بحسب "أسوشيتيد برس".ومن بين رؤساء الحكومات البالغ عددهم 53 في القائمة، رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء وزراء اليابان وإسرائيل والعراق وباكستان.بحسب القائمة، سترسل الصين نائب رئيس وزرائها، وترسل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي مثل البلاد في السنوات الأخيرة. كما سيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الكرسي الرسولي وهو مراقب دائم للأمم المتحدة.في سبتمبر2020، منع الوباء قادة العالم من القدوم إلى نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي لأول مرة في 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة. وبدلا من ذلك، عُرضت الخطب المسجلة مسبقا للقادة في قاعة الجمعية العامة، وقدمها دبلوماسي واحد من كل بلد.في سبتمبر الماضي، قررت الأمم المتحدة صيغة مختلطة - تسمح لقادة العالم بحضور التجمع السنوي شخصيا - أو إلقاء خطابات مسجلة مسبقا إذا منعتهم قيود الوباء من السفر، وهو الخيار الذي اختاره 72 من القادة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/لافروف-يلقي-خطاب-روسيا-خلال-جلسات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-1065263072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603956_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d4367ab959fa0a04c3e41c2d9f1a7647.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام ستكون أكبر تجمع لقادة العالم منذ بدء الجائحة
21:44 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 21:47 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
يعتزم نحو 157 من رؤساء الدول والحكومات، حضور أول تجمع شخصي لزعماء العالم منذ بدء الجائحة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن بين رؤساء الدول البالغ عددهم 104 على القائمة المؤقتة، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورؤساء إيران وفرنسا والبرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفنزويلا، بحسب "أسوشيتيد برس".
ومن بين رؤساء الحكومات البالغ عددهم 53 في القائمة، رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء وزراء اليابان وإسرائيل والعراق وباكستان.
بحسب القائمة، سترسل الصين نائب رئيس وزرائها، وترسل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف
، الذي مثل البلاد في السنوات الأخيرة. كما سيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الكرسي الرسولي وهو مراقب دائم للأمم المتحدة.
في سبتمبر2020، منع الوباء قادة العالم
من القدوم إلى نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي لأول مرة في 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة. وبدلا من ذلك، عُرضت الخطب المسجلة مسبقا للقادة في قاعة الجمعية العامة، وقدمها دبلوماسي واحد من كل بلد.
في سبتمبر الماضي، قررت الأمم المتحدة صيغة مختلطة - تسمح لقادة العالم بحضور التجمع السنوي شخصيا - أو إلقاء خطابات مسجلة مسبقا إذا منعتهم قيود الوباء من السفر، وهو الخيار الذي اختاره 72 من القادة.