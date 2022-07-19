https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-في-لبنان-1065289800.html

الجيش الإسرائيلي ينفي سقوط طائرة مسيرة تابعة له في لبنان

الجيش الإسرائيلي ينفي سقوط طائرة مسيرة تابعة له في لبنان

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الوزاني جنوبي لبنان. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T14:12+0000

2022-07-19T14:12+0000

2022-07-19T14:24+0000

إسرائيل

لبنان

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، عبر تويتر "رغم محاولة ذباب حزب الله ترديد الأكاذيب فهذا لا يجعلها حقيقة"، حسب تعبيره.وأضاف "في الأسبوع الأخير لم تسقط أي مسيرة لجيش الدفاع على الحدود اللبنانية".وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت اليوم في منطقة الوزاني جنوبي لبنان.وأشارت إلى أن ذلك يأتي "بعد ساعات قليلة على احتفالات قادة الاحتلال بالسيطرة على مسيرة تصوير أعراس يوم أمس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إن "قوات جيش الدفاع رصدت تسلل مسيرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت بإسقاطها".وأكد أن "قوات الجيش أسقطت مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الأراضي الإسرائيلية وستواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.وصرح الجيش بأنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "0404"، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/إعلام-سقوط-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1065288890.html

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