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https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجيش-الإيراني-جاهزون-لتصدیر-أسلحتنا-ومعداتنا-العسكریة-1065307685.html
الجيش الإيراني: جاهزون لتصدیر أسلحتنا ومعداتنا العسكریة
الجيش الإيراني: جاهزون لتصدیر أسلحتنا ومعداتنا العسكریة
قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T20:48+0000
2022-07-19T20:49+0000
إيران
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وأكد العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرات أكثر تعقيدا، ويتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قد شدد على أن قواته العسكرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وأن بلاده جاهزة حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة.وفي السياق نفسه، كشف قائد سلاح البحرية الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، الأحد الماضي، كيف تسيطر بلاده على مئات الكيلومترات في المياه البعيدة.ونقلت وكالة "فارس" عن الأدميرال شهرام إيراني أهمية نقل الطائرات المسيرات من البر إلى البحر وكيفية إلحاقها بالوحدات البحرية والعوامات الإيرانية المختلفة. وجاءت تصريحات الأدميرال إيراني لدى إزاحته الستار عن أول سفينة عسكرية حاملة للطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية، موضحا أن ما تتميز به الفرقاطات القتالية والإسناد في بلاده هي أنها تم صنعها داخل إيران.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "سيطرة القوات البحرية الإيرانية على الساحة لمساحة مئات الكيلومترات دون أن يرصدها العدو تعتبر نقطة قوة في الحفاظ على حرمة أجواء وبحر الوطن".وذكر الأدميرال شهرام إيراني أنه "بإمكان بلاده إطلاق سرب من المسيرات من عدة سفن لتنفيذ عملية محددة حيث تقوم مسيرة بعمليات استكشافية وأخرى بعملية تدميرية (انتحارية) فيما تقوم مسيرة ثالثة بالإخلال بأجهزة اتصالات العدو وحتى إفشالها، كما إننا نحصل من خلال تلك الطائرات المسيرة على الإشراف العملياتي حيث يتم السيطرة على مساحات تقدر بالمئات بل ألف كيلومتر وأكثر في المياه البعيدة عبر المسيرات".وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن الرؤية الأساسية لدى بلاده تتمثل في مواجهة الإرهاب البحري وتوفير الأمن في البحر والتصدي للذين يعرضون الأمن إلى الخطر، لافتا إلى أن العوامات الإيرانية تقوم بأعمال الدورية، وهو ما يجعل بلاده تتخذ قراراتها لتوفير الأمن في البحار وهي في بلدها.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/قائد-سلاح-البحرية-الإيراني-يكشف-كيف-تسيطر-بلاده-على-مئات-الكيلومترات-في-المياه-البعيدة-1065191307.html
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إيران, طائرة مسيرة, أخبار العالم الآن

الجيش الإيراني: جاهزون لتصدیر أسلحتنا ومعداتنا العسكریة

20:48 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 20:49 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / -قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، يتفقدان إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني تحت الأرض.
قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، يتفقدان إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني تحت الأرض. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / -
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قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية.
وأكد العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرات أكثر تعقيدا، ويتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قد شدد على أن قواته العسكرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وأن بلاده جاهزة حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
قائد سلاح البحرية الإيراني يكشف كيف تسيطر بلاده على مئات الكيلومترات في المياه البعيدة
17 يوليو, 16:09 GMT
وفي السياق نفسه، كشف قائد سلاح البحرية الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، الأحد الماضي، كيف تسيطر بلاده على مئات الكيلومترات في المياه البعيدة.
ونقلت وكالة "فارس" عن الأدميرال شهرام إيراني أهمية نقل الطائرات المسيرات من البر إلى البحر وكيفية إلحاقها بالوحدات البحرية والعوامات الإيرانية المختلفة. وجاءت تصريحات الأدميرال إيراني لدى إزاحته الستار عن أول سفينة عسكرية حاملة للطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية، موضحا أن ما تتميز به الفرقاطات القتالية والإسناد في بلاده هي أنها تم صنعها داخل إيران.
وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "سيطرة القوات البحرية الإيرانية على الساحة لمساحة مئات الكيلومترات دون أن يرصدها العدو تعتبر نقطة قوة في الحفاظ على حرمة أجواء وبحر الوطن".
وذكر الأدميرال شهرام إيراني أنه "بإمكان بلاده إطلاق سرب من المسيرات من عدة سفن لتنفيذ عملية محددة حيث تقوم مسيرة بعمليات استكشافية وأخرى بعملية تدميرية (انتحارية) فيما تقوم مسيرة ثالثة بالإخلال بأجهزة اتصالات العدو وحتى إفشالها، كما إننا نحصل من خلال تلك الطائرات المسيرة على الإشراف العملياتي حيث يتم السيطرة على مساحات تقدر بالمئات بل ألف كيلومتر وأكثر في المياه البعيدة عبر المسيرات".
وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن الرؤية الأساسية لدى بلاده تتمثل في مواجهة الإرهاب البحري وتوفير الأمن في البحر والتصدي للذين يعرضون الأمن إلى الخطر، لافتا إلى أن العوامات الإيرانية تقوم بأعمال الدورية، وهو ما يجعل بلاده تتخذ قراراتها لتوفير الأمن في البحار وهي في بلدها.
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