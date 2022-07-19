https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجيش-الإيراني-جاهزون-لتصدیر-أسلحتنا-ومعداتنا-العسكریة-1065307685.html

الجيش الإيراني: جاهزون لتصدیر أسلحتنا ومعداتنا العسكریة

الجيش الإيراني: جاهزون لتصدیر أسلحتنا ومعداتنا العسكریة

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T20:48+0000

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وأكد العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرات أكثر تعقيدا، ويتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قد شدد على أن قواته العسكرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وأن بلاده جاهزة حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة.وفي السياق نفسه، كشف قائد سلاح البحرية الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، الأحد الماضي، كيف تسيطر بلاده على مئات الكيلومترات في المياه البعيدة.ونقلت وكالة "فارس" عن الأدميرال شهرام إيراني أهمية نقل الطائرات المسيرات من البر إلى البحر وكيفية إلحاقها بالوحدات البحرية والعوامات الإيرانية المختلفة. وجاءت تصريحات الأدميرال إيراني لدى إزاحته الستار عن أول سفينة عسكرية حاملة للطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية، موضحا أن ما تتميز به الفرقاطات القتالية والإسناد في بلاده هي أنها تم صنعها داخل إيران.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "سيطرة القوات البحرية الإيرانية على الساحة لمساحة مئات الكيلومترات دون أن يرصدها العدو تعتبر نقطة قوة في الحفاظ على حرمة أجواء وبحر الوطن".وذكر الأدميرال شهرام إيراني أنه "بإمكان بلاده إطلاق سرب من المسيرات من عدة سفن لتنفيذ عملية محددة حيث تقوم مسيرة بعمليات استكشافية وأخرى بعملية تدميرية (انتحارية) فيما تقوم مسيرة ثالثة بالإخلال بأجهزة اتصالات العدو وحتى إفشالها، كما إننا نحصل من خلال تلك الطائرات المسيرة على الإشراف العملياتي حيث يتم السيطرة على مساحات تقدر بالمئات بل ألف كيلومتر وأكثر في المياه البعيدة عبر المسيرات".وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن الرؤية الأساسية لدى بلاده تتمثل في مواجهة الإرهاب البحري وتوفير الأمن في البحر والتصدي للذين يعرضون الأمن إلى الخطر، لافتا إلى أن العوامات الإيرانية تقوم بأعمال الدورية، وهو ما يجعل بلاده تتخذ قراراتها لتوفير الأمن في البحار وهي في بلدها.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/قائد-سلاح-البحرية-الإيراني-يكشف-كيف-تسيطر-بلاده-على-مئات-الكيلومترات-في-المياه-البعيدة-1065191307.html

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إيران, طائرة مسيرة, أخبار العالم الآن