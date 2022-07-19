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https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الإيرانية-لا-نريد-إقامة-تحالفات-إقليمية-ضد-جيراننا-الإقليميين-1065302964.html
الخارجية الإيرانية: لا نريد إقامة تحالفات إقليمية ضد جيراننا الإقليميين
الخارجية الإيرانية: لا نريد إقامة تحالفات إقليمية ضد جيراننا الإقليميين
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تبحث عن استقطاب داخل المنطقة ولا تريد إقامة تحالفات إقليمية ضد دول أخرى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:11+0000
2022-07-19T18:11+0000
إيران
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وأكد ناصر كنعاني في حوار لقناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدم رغبة إيران في إقامة تحالفات إقليمية ضد جيرانها الإقليميين هو خيار استراتيجي، حيث تشهد إيران توسعا في علاقاتها الشاملة وتعاونها مع دول المنطقة.وشدد كنعاني على أن إيران أصبحت مركزا للدبلوماسية الإقليمية في الأشهر الماضية، حيث شهدت زيارات متتالية لوفود سياسية رفيعة المستوى على مختلف المستويات، ومشاركة الرئيس إبراهيم رئيسي في عدد كبير من الاجتماعات الإقليمية والدولية.وذكر المسؤول بالخارجية الإيرانية أن سياسة بلاده تتماشى مع سياسة الجيرة وتأكيد إيران على توسيع العلاقات مع جيرانها وكذلك الاهتمام بالشرق، مشيرا إلى أن كل من روسيا وتركيا دولتان مهمتان للغاية في المنطقة وجارتان لإيران، حيث تولي بلاده اهتماما جادا لتوسيع العلاقات مع هذين البلدين في المجال الثنائي وفي القضايا الإقليمية.ولفت ناصر كنعاني إلى أن "توجهات إيران وروسيا وحتى تركيا على صعيد معارضة الأحادية الأمريكية عامل مهم للغاية في خلق التقارب، لكن هذا التقارب ليس ضد أو في مواجهة أي تيار أو الدول الإقليمية".وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده تفتح أحضانها لجميع البلدان والجيران الإقليميين، مستطردا:ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط تدرك جيدا أن الإدارة الأمريكية ليست قادرة على الدفاع عن المصالح والمنافع الأساسية لحلفائها الإقليميين، ودول المنطقة تحركت نحو إيجاد نوع من التوازن في علاقاتها الخارجية، خاصة حيال إقامة علاقة متوازنة مع الصين وروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/عبد-اللهيان-إيران-تشد-على-اليد-الممدودة-تجاهها-وتولي-أهمية-لتوطيد-العلاقات-مع-جيرانها-1065294358.html
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إيران, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: لا نريد إقامة تحالفات إقليمية ضد جيراننا الإقليميين

18:11 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تبحث عن استقطاب داخل المنطقة ولا تريد إقامة تحالفات إقليمية ضد دول أخرى وجيرانها الإقليميين.
وأكد ناصر كنعاني في حوار لقناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدم رغبة إيران في إقامة تحالفات إقليمية ضد جيرانها الإقليميين هو خيار استراتيجي، حيث تشهد إيران توسعا في علاقاتها الشاملة وتعاونها مع دول المنطقة.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
عبد اللهيان: إيران تشد على اليد الممدودة تجاهها وتولي أهمية لتوطيد العلاقات مع جيرانها
15:18 GMT
وشدد كنعاني على أن إيران أصبحت مركزا للدبلوماسية الإقليمية في الأشهر الماضية، حيث شهدت زيارات متتالية لوفود سياسية رفيعة المستوى على مختلف المستويات، ومشاركة الرئيس إبراهيم رئيسي في عدد كبير من الاجتماعات الإقليمية والدولية.
وذكر المسؤول بالخارجية الإيرانية أن سياسة بلاده تتماشى مع سياسة الجيرة وتأكيد إيران على توسيع العلاقات مع جيرانها وكذلك الاهتمام بالشرق، مشيرا إلى أن كل من روسيا وتركيا دولتان مهمتان للغاية في المنطقة وجارتان لإيران، حيث تولي بلاده اهتماما جادا لتوسيع العلاقات مع هذين البلدين في المجال الثنائي وفي القضايا الإقليمية.
ولفت ناصر كنعاني إلى أن "توجهات إيران وروسيا وحتى تركيا على صعيد معارضة الأحادية الأمريكية عامل مهم للغاية في خلق التقارب، لكن هذا التقارب ليس ضد أو في مواجهة أي تيار أو الدول الإقليمية".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده تفتح أحضانها لجميع البلدان والجيران الإقليميين، مستطردا:

"إن مصداقية وصلاحية الحكومة الأمريكية لتشكيل تحالفات ومنظمات إقليمية موضع تساؤل شديد، والحقيقة هي أن الحكومة الأمريكية فقدت سلطتها السابقة".

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط تدرك جيدا أن الإدارة الأمريكية ليست قادرة على الدفاع عن المصالح والمنافع الأساسية لحلفائها الإقليميين، ودول المنطقة تحركت نحو إيجاد نوع من التوازن في علاقاتها الخارجية، خاصة حيال إقامة علاقة متوازنة مع الصين وروسيا.
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