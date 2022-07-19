https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-التونسية-تعلق-على-الإخفاق-في-استضافة-مقر-الوكالة-الأفريقية-للأدوية-1065267929.html

الخارجية التونسية تعلق على الإخفاق في استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية

الخارجية التونسية تعلق على الإخفاق في استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية

أخفقت تونس في استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية، والذي فازت رواندا باستضافته، فيما ردت وزارة الخارجية التونسية على ذلك في بيان مطول. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T08:49+0000

2022-07-19T08:49+0000

2022-07-19T08:49+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg

واختتم المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الجمعة الماضي، دورته الـ 42 في لوساكا عاصمة زامبيا، ولم توفق تونس في استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.وقالت الخارجية التونسية في بيان إن تونس هي إحدى الدول الأفريقية الـ18 المؤسسة للوكالة الأفريقية للأدوية. وقد قدّمت ترشّحها لاحتضان مقر الوكالة إلى جانب 7 دول أفريقية أخرى.وأشارت إلى أن تونس قدمت "عرضا متكاملا للجنة الفنية التي استحدثتها مفوضية الاتحاد الأفريقي للنظر في مختلف الترشحات"، لكن الخارجية التونسية قالت إن اللجنة "ضبطت مسبقا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي عرض يقدم إليها دون علم الدول المترشحة بتلك الشروط".وأكدت ان وزارة الخارجية التونسية بذلت جهودا كبيرة في محاولة لحشد الدعم لهذا الترشح، لافتة إلى أنه "وفقا لتقييم اللجنة والشروط التي وضعتها، فقد تحصل الترشح التونسي على المرتبة الثالثة بعد كل من رواندا والجزائر بفوارق بسيطة بين الدول الثلاثة".وأضافت الخارجية التونسية أن تونس سبق وتم ترشيحها 6 دول أفريقية من قبل منظمة الصحة العالمية للحصول على تكنولوجيا ARN Messager لتصنيع اللقاحات والأدوية وتطوير الصناعات الصيدلانية، معتبرة أن ذلك "هو اعتراف دولي بمكانة بلادنا في هذا المجال الحيوي".وأهابت الوزارة "بالجميع عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي هدفها النيل من صورة تونس، ودعوتهم للتواصل مع مصالح الوزارة للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة والموثوقة من مصدرها وعدم الانجرار وراء كل من يحاول النيل من عمل وزارتنا وسفاراتنا ودبلوماسيتنا التي ستبقى حصنا منيعا ضد أية محاولات للإرباك والمغالطة، دفاعا عن المصلحة العليا لتونس وإعلاء لرايتها بين الدول".

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم