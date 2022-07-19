https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-تدعو-إلى-عدم-تسييس-مسألة-تصدير-الحبوب-قبل-الاجتماع-في-تركيا-1065268178.html
الخارجية الروسية تدعو إلى عدم تسييس مسألة تصدير الحبوب قبل الاجتماع المقبل في تركيا
الخارجية الروسية تدعو إلى عدم تسييس مسألة تصدير الحبوب قبل الاجتماع المقبل في تركيا
دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عشية اللقاء الرباعي في إسطنبول، لمناقشة عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود؛ إلى عدم تسييس هذه... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:42+0000
2022-07-19T08:42+0000
2022-07-19T08:43+0000
العالم
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب فيرشينين على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول الموعد المتوقع للقاء التالي في تركيا حول "قضية الحبوب"؛ قائلا: "الإعلان عن اللقاء ليس لقاء بعد. هناك عدد من التصريحات المماثلة أطلقت في وقت سابق".وأضاف: "نحن نتعامل بجدية، ونلتقي فقط عندما تكون هناك قضية تستحق المناقشة، وعندما تبدي أطرافها استعدادا للاستماع إلى وجهات نظر بعضها البعض واستيعابها. وبالنسبة لروسيا فإنها ملتزمة بمعاملة مثل هذه الأمور بأسلوب بناء".وأكد أنه "إذا عملنا من أجل أن نحقق الأمن الغذائي للجميع في العالم، فلنتحدث عن هذا الأمر بالذات، وليس عن محاولات تسييس القضية، وإلقاء اللوم على روسيا باستمرار".وعقدت في إسطنبول، الأسبوع الماضي، محادثات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة؛ حول تسوية قضية الحبوب؛ وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اللقاء المقبل، قد يعقد خلال هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-سنضمن-أمن-عبور-سفن-الحبوب-حال-أزالت-أوكرانيا-الألغام-من-الموانئ-1065265698.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية تدعو إلى عدم تسييس مسألة تصدير الحبوب قبل الاجتماع المقبل في تركيا
08:42 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عشية اللقاء الرباعي في إسطنبول، لمناقشة عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود؛ إلى عدم تسييس هذه المسألة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب فيرشينين على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول الموعد المتوقع للقاء التالي في تركيا حول "قضية الحبوب"؛ قائلا: "الإعلان عن اللقاء ليس لقاء بعد. هناك عدد من التصريحات المماثلة أطلقت في وقت سابق".
وأضاف: "نحن نتعامل بجدية، ونلتقي فقط عندما تكون هناك قضية تستحق المناقشة، وعندما تبدي أطرافها استعدادا للاستماع إلى وجهات نظر بعضها البعض واستيعابها. وبالنسبة لروسيا فإنها ملتزمة بمعاملة مثل هذه الأمور بأسلوب بناء".
وأكد أنه "إذا عملنا من أجل أن نحقق الأمن الغذائي للجميع في العالم، فلنتحدث عن هذا الأمر بالذات، وليس عن محاولات تسييس القضية، وإلقاء اللوم على روسيا باستمرار".
وعقدت في إسطنبول، الأسبوع الماضي، محادثات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة؛ حول تسوية قضية الحبوب؛ وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اللقاء المقبل، قد يعقد خلال هذا الأسبوع.