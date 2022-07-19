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الخارجية الروسية: جنيف تتحول إلى مكان أقل حيادية في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

الخارجية الروسية: جنيف تتحول إلى مكان أقل حيادية في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، للصحفيين بأن جنيف أصبحت مكانًا أقل حيادية لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T08:37+0000

2022-07-19T08:37+0000

2022-07-19T08:39+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقال فيرشينين: "لسوء الحظ، نعلن اليوم أن برنامج جنيف يفقد إلى حد كبير قدرته على توفير أكثر الظروف ملاءمة وحيادية لعمل هذا المنتدى (اللجنة الدستورية السورية)".وأوضح أن الدول والمدن التي تستضيف محادثات الأمم المتحدة الرئيسية (سواء كانت نيويورك أو جنيف أو فيينا أو روما) "تزيد من هيبتها ونقاط شعبيتها" من خلال ذلك. ويجب على البلد المضيف، وفقًا للقواعد، ضمان الحياد.وفي حديثه عن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أشار إلى أننا "نحتاج إلى منصة محايدة حقًا لعمل كل من يشارك أو يدعم مثل هذا الحوار". وتابع: "يمكن أن يكون هناك العديد من الخيارات (البديل لجنيف لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية)، ولكن يجب أن يتم تحديد ذلك بالاتفاق المتبادل مع مراعاة توفير جميع الشروط للعمل الجيد والفعال للأطراف، وكذلك الدول التي تدعمهم".وقال فيرشينين: "لطالما دافعت روسيا باستمرار عن البحث عن حل سياسي، وهو حل يتعين على الأطراف السورية أن تجده بمساعدة الأمم المتحدة وعلى أساس القرار 2254".وأكد أن "هذه العملية لم تكن سهلة. لكننا أطلقناها. أريد أن أذكر الدور الذي لعبه المؤتمر في سوتشي قبل سنوات قليلة. اليوم، الحوار بين السوريين مهم للغاية، ويديره السوريون، والأطراف نفسها بمساعدة الأمم المتحدة وبالدور النشط لدول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)".

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