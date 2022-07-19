https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-سنضمن-أمن-عبور-سفن-الحبوب-حال-أزالت-أوكرانيا-الألغام-من-الموانئ-1065265698.html

الخارجية الروسية: سنضمن أمن عبور سفن الحبوب في حال أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ

الخارجية الروسية: سنضمن أمن عبور سفن الحبوب في حال أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستضمن عبور سفن الحبوب من أوكرانيا بأمان، حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن عملية النقل عبر... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T07:24+0000

2022-07-19T07:24+0000

2022-07-19T07:28+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال فيرشينين، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لوقف العمليات لأغراض إنسانية في المناطق التي سيتم تصدير الحبوب الأوكرانية منها: "دعوني أذكركم بما قاله الرئيس بوتين، فقد قال إنه إذا قام الأوكرانيون بإزالة الألغام من الموانئ، وأرسلوا سفنًا محملة بالحبوب، فإن هذه الشحنات لن تتعرض لأي هجمات، بالطبع. وسيتم ضمان مرورها بسلام".وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول بجمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تعيق تصدير الحبوب من أوكرانيا؛ وفي حال نزع سلطات كييف الألغام من المرافئ، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على مغادرتها، دون مشاكل.واستضافت مدينة إسطنبول التركية، في 13 تموز/يوليو الجاري، مفاوضات لحل أزمة الحبوب الأوكرانية، وضمت مسؤولين عسكريين من تركيا وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة.ورجح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريح، أمس الاثنين، إمكانية عقد اجتماع للدول الثلاث والأمم المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، لبحث أزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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روسيا