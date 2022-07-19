https://arabic.sputniknews.com/20220719/الدفاع-الروسية-تدمير-مخازن-أسلحة-أمريكية-وأوروبية-في-أوديسا-بأسلحة-عالية-الدقة-1065268939.html
الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية في أوديسا بأسلحة عالية الدقة
الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية في أوديسا بأسلحة عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة أوديسا بأسلحة عالية الدقة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:09+0000
2022-07-19T09:09+0000
2022-07-19T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة إعلامية لها: "تم تدمير منشآت تخزين وذخيرة للأسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية بصواريخ عالية الدقة في بلدة بيلينكي بمنطقة أوديسا".وأضافت الوزارة: " كما استهدفت الصواريخ الحديثة مواقع عسكرية تابعة لكتيبة اللواء 81 التابع للجيش الأوكراني وتم القضاء على أكثر من 60 عتصرا، بالإضافة إلى سبع عربات مصفحة ومستودع ذخيرة".
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية في أوديسا بأسلحة عالية الدقة
09:09 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة أوديسا بأسلحة عالية الدقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة إعلامية لها: "تم تدمير منشآت تخزين وذخيرة للأسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية بصواريخ عالية الدقة في بلدة بيلينكي بمنطقة أوديسا".
وأضافت الوزارة: " كما استهدفت الصواريخ الحديثة مواقع عسكرية تابعة لكتيبة اللواء 81 التابع للجيش الأوكراني وتم القضاء على أكثر من 60 عتصرا، بالإضافة إلى سبع عربات مصفحة ومستودع ذخيرة".