https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-التركي-في-طهران-1065266022.html

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركي في طهران

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركي في طهران

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T07:35+0000

2022-07-19T07:35+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "أقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين".وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.وتابع البيان: "وسيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين".وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء أمس الاثنين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وصلا إلى طهران، استعدادا للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية".وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).وتابع التلفزيون أن القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات أستانا ستقام بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث تجري مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيس بوتين وأردوغان، في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.يشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقد في مدينة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017.وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الروسي-فلاديمير-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-القمة-الثلاثية-1065258262.html

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