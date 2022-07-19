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https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-التركي-في-طهران-1065266022.html
الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركي في طهران
الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركي في طهران
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T07:35+0000
2022-07-19T07:35+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "أقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين".وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.وتابع البيان: "وسيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين".وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء أمس الاثنين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وصلا إلى طهران، استعدادا للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية".وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).وتابع التلفزيون أن القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات أستانا ستقام بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث تجري مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيس بوتين وأردوغان، في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.يشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقد في مدينة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017.وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الروسي-فلاديمير-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-القمة-الثلاثية-1065258262.html
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أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركي في طهران

07:35 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الثلاثاء 19 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الثلاثاء 19 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / -
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استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "أقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين".
وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
أمس, 19:30 GMT
وتابع البيان: "وسيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين".
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء أمس الاثنين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وصلا إلى طهران، استعدادا للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الملف السوري، وتداعيات الأزمة الأوكرانية".
وتستضيف إيران، اليوم الثلاثاء، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).
وتابع التلفزيون أن القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات أستانا ستقام بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث تجري مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيس بوتين وأردوغان، في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.
يشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقد في مدينة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017.
وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
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