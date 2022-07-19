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الرئيس الروسي حول إمكانية لقاء زيلينسكي: كييف لا ترغب في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الروسي-حول-إمكانية-لقاء-زيلينسكي-كييف-لا-ترغب-في-تنفيذ-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-1065309731.html
الرئيس الروسي حول إمكانية لقاء زيلينسكي: كييف لا ترغب في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها
الرئيس الروسي حول إمكانية لقاء زيلينسكي: كييف لا ترغب في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، ولا توجد لديها حاليا الرغبة في ذلك. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T22:19+0000
2022-07-19T22:55+0000
فلاديمير بوتين
زيلينسكي
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طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، "من أجل تهيئة هذه الظروف، انسحبت قواتنا من وسط أوكرانيا، ومن كييف".وأضاف، واستدرك قائلا: "لا نرى اليوم أن سلطات كييف لديها مثل هذه الرغبة".وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرات عديدة إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة القدس.حول هذا الموضوع، قال أناتولي كوزيتشيف، سكرتير الاتحاد الروسي للصحافيين في وقت سابق، لـ "سبوتنيك"، "الرئيس بوتين سيستجيب لطلب زيلينسكي إذا وافق على شروط موسكو، نتذكر ما قاله بوتين من قبل، عندما كان زيلينسكي يتصل به كان (بوتين) يجيب حينها: "سأكون سعيدا للقائك والتحدث معك. ولكن عندما يكون هناك شيء للحديث عنه".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-فكرة-تحديد-كميات-وسعر-النفط-الروسي-ستؤدي-إلى-ارتفاع-حاد-بالأسعار-1065309244.html
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فلاديمير بوتين, زيلينسكي

الرئيس الروسي حول إمكانية لقاء زيلينسكي: كييف لا ترغب في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها

22:19 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 22:55 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، ولا توجد لديها حاليا الرغبة في ذلك.
طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، "من أجل تهيئة هذه الظروف، انسحبت قواتنا من وسط أوكرانيا، ومن كييف".
وأضاف،

سلطات كييف رفضت تنفيذ هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بالتالي فإن النتيجة النهائية لا تعتمد بالطبع على الوسطاء، بل على رغبة الأطراف المتفاوضة في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
واستدرك قائلا: "لا نرى اليوم أن سلطات كييف لديها مثل هذه الرغبة".
وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرات عديدة إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة القدس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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حول هذا الموضوع، قال أناتولي كوزيتشيف، سكرتير الاتحاد الروسي للصحافيين في وقت سابق، لـ "سبوتنيك"، "الرئيس بوتين سيستجيب لطلب زيلينسكي إذا وافق على شروط موسكو، نتذكر ما قاله بوتين من قبل، عندما كان زيلينسكي يتصل به كان (بوتين) يجيب حينها: "سأكون سعيدا للقائك والتحدث معك. ولكن عندما يكون هناك شيء للحديث عنه".
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