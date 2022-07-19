https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-طهران-للمشاركة-في-القمة-الثلاثية-1065283204.html
الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، اليوم الثلاثاء لحضور القمة الثلاثية وفق صيغة "أستانا" مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:38+0000
2022-07-19T12:38+0000
2022-07-19T12:43+0000
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إيران
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روسيا, فلاديمير بوتين, إيران
الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
12:38 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 19.07.2022)
يتبع
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، اليوم الثلاثاء لحضور القمة الثلاثية وفق صيغة "أستانا" مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي.