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الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
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الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، اليوم الثلاثاء لحضور القمة الثلاثية وفق صيغة "أستانا" مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين, إيران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي

الرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"

12:38 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 19.07.2022)
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، اليوم الثلاثاء لحضور القمة الثلاثية وفق صيغة "أستانا" مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي.
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