https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-المكسيكي-يقول-إنه-أرسل-رسالة-إلى-بايدن-من-أجل-تبرئة-مؤسس-ويكيليكس-1065261863.html
الرئيس المكسيكي يقول إنه أرسل رسالة إلى بايدن من أجل تبرئة مؤسس ويكيليكس
الرئيس المكسيكي يقول إنه أرسل رسالة إلى بايدن من أجل تبرئة مؤسس ويكيليكس
قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الاثنين، إنه أرسل رسالة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطلب فيها تبرئة مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T00:32+0000
2022-07-19T00:32+0000
2022-07-19T00:32+0000
أسانج
الرئيس المكسيكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059332757_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_13dcbf40a684424c5d0c9e900cbf4106.jpg
صرح لوبيز أوبرادور بذلك خلال مؤتمره الصحفي اليومي "لقد تركت رسالة مع الرئيس بايدن بخصوص أسانج. موضحا أنه (أسانج) لم يرتكب أي جريمة خطيرة".التقى لوبيز أوبرادور الرئيس بايدن في واشنطن في 12 يوليو/تموز الجاري، حيث ناقشا قضايا مختلفة مثل التضخم والهجرة وأمن الحدود.وقال لوبيز أوبرادور إن الحكومة المكسيكية عرضت مرة أخرى "الحماية" و"اللجوء" للمواطن الأسترالي، لكنها تنتظر مراجعة بايدن للقضية.في يونيو، سمحت بريطانيا بتسليم أسانج للولايات المتحدة، حيث يواجه تهما بالكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ومدة سجن تصل إلى 175 عامًا.نشر موقع (ويكيليكس) مئات الوثائق العسكرية المتعلقة بالحروب في أفغانستان والعراق منذ أكثر من عقد.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/مؤسس-ويكيليكس-يستأنف-قرار-حكمه-في-أمريكا-1064509678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059332757_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_02d2965937aaf1d2c8b1eb2411aa1ee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسانج, الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي يقول إنه أرسل رسالة إلى بايدن من أجل تبرئة مؤسس ويكيليكس
تابعنا عبر
قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الاثنين، إنه أرسل رسالة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطلب فيها تبرئة مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج.
صرح لوبيز أوبرادور بذلك خلال مؤتمره الصحفي اليومي "لقد تركت رسالة مع الرئيس بايدن بخصوص أسانج. موضحا أنه (أسانج) لم يرتكب أي جريمة خطيرة".
وقال للصحفيين في القصر الوطني في مكسيكو سيتي، "لم يتسبب (أسانج) في وفاة أحد ولم ينتهك أي حقوق إنسان، ومارس حريته
".
التقى لوبيز أوبرادور الرئيس بايدن في واشنطن في 12 يوليو/تموز الجاري، حيث ناقشا قضايا مختلفة مثل التضخم والهجرة وأمن الحدود.
وقال لوبيز أوبرادور إن الحكومة المكسيكية عرضت مرة أخرى "الحماية" و"اللجوء" للمواطن الأسترالي، لكنها تنتظر مراجعة بايدن للقضية.
في يونيو، سمحت بريطانيا بتسليم أسانج للولايات المتحدة، حيث يواجه تهما بالكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ومدة سجن تصل إلى 175 عامًا.
نشر موقع (ويكيليكس) مئات الوثائق العسكرية المتعلقة بالحروب في أفغانستان والعراق منذ أكثر من عقد.