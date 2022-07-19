https://arabic.sputniknews.com/20220719/السعودية-تكشف-عن-كميات-مياه-زمزم-الموزعة-على-الحجاج-1065270700.html
السعودية تكشف عن كميات "مياه زمزم" الموزعة على الحجاج
السعودية تكشف عن كميات "مياه زمزم" الموزعة على الحجاج
كشفت السلطات السعودية عن المعلومات المتعلقة بأداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي، حيث نشرت تقريرا لها عن كميات مياه الزمزم التي تم توزيعها خلال 15 يوما خلال... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:57+0000
2022-07-19T09:57+0000
2022-07-19T09:57+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "إسلام نيوز" نقلا عن المديرية العامة للحرمين الشريفين أن "السلطات قامت بتوزيع نحو 12 مليون ليتر من مياه زمزم على الحجاج وضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال 15 يوما من مراسم الحج في مكة المكرمة".وبحسب التقرير تم توزيع نحو 3 ملايين عبوة من مياة زمزم المباركة، بالإضافة إلى عبوات من سعة 40 ليترا تم توزيعها على الحجاج الضيوف القادمين من الخارج.وشارك في عمليات توزيع المياه نحو 1150 شخص و80 روبوتا، وذلك بعد عمليات تعقيم حاويات المياه بانتظام باستخدام منتجات صديقة وغير ضارة بالبيئة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السعودية تكشف عن كميات "مياه زمزم" الموزعة على الحجاج
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كشفت السلطات السعودية عن المعلومات المتعلقة بأداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي، حيث نشرت تقريرا لها عن كميات مياه الزمزم التي تم توزيعها خلال 15 يوما خلال أداء فريضة الحج.
ونقلت وكالة "إسلام نيوز"
نقلا عن المديرية العامة للحرمين الشريفين أن "السلطات قامت بتوزيع نحو 12 مليون ليتر من مياه زمزم على الحجاج وضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال 15 يوما من مراسم الحج في مكة المكرمة".
وبحسب التقرير تم توزيع نحو 3 ملايين عبوة من مياة زمزم المباركة، بالإضافة إلى عبوات من سعة 40 ليترا تم توزيعها على الحجاج الضيوف القادمين من الخارج.
وشارك في عمليات توزيع المياه نحو 1150 شخص و80 روبوتا، وذلك بعد عمليات تعقيم حاويات المياه بانتظام باستخدام منتجات صديقة وغير ضارة بالبيئة.