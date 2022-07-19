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https://arabic.sputniknews.com/20220719/السفير-الروسي-لدى-كوريا-الشمالية-بيونغ-يانغ-سترسل-عمالا-لإعادة-إعمار-دونباس--1065282648.html
السفير الروسي لدى كوريا الشمالية: بيونغ يانغ سترسل عمالا لإعادة إعمار دونباس
السفير الروسي لدى كوريا الشمالية: بيونغ يانغ سترسل عمالا لإعادة إعمار دونباس
أعلن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الثلاثاء، أن بيونغ يانغ اتخذت قرارا بإرسال مجموعة من العمال لإعادة إعمار منطقة دونباس. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:26+0000
2022-07-19T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال السفير ماتسيغورا: "سلطات كوريا الشمالية سترسل عمال بناء مؤهلين تأهيلاً عالياً إلى منطقة دونباس، حيث هم مستعدون للعمل في أصعب الظروف".وأضاف السفير قائلا: "سيكون ذلك مساعدة مهمة جدا من قبل كوريا الشمالية للمساعدة في حل مشاكل استعادة المرافق الاجتماعية والبنية التحتية والصناعية التي دمرها انسحاب القوات المتطرفة الأوكرانية".في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول - والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.
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السفير الروسي لدى كوريا الشمالية: بيونغ يانغ سترسل عمالا لإعادة إعمار دونباس

12:26 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Александр Гальперинتحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
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أعلن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الثلاثاء، أن بيونغ يانغ اتخذت قرارا بإرسال مجموعة من العمال لإعادة إعمار منطقة دونباس.
وقال السفير ماتسيغورا: "سلطات كوريا الشمالية سترسل عمال بناء مؤهلين تأهيلاً عالياً إلى منطقة دونباس، حيث هم مستعدون للعمل في أصعب الظروف".
وأضاف السفير قائلا: "سيكون ذلك مساعدة مهمة جدا من قبل كوريا الشمالية للمساعدة في حل مشاكل استعادة المرافق الاجتماعية والبنية التحتية والصناعية التي دمرها انسحاب القوات المتطرفة الأوكرانية".
في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول - والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.
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