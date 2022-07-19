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السلطات الصومالية تطمئن الشعب: عودة 5 آلاف جندي مفقود من إريتريا قريبا
السلطات الصومالية تطمئن الشعب: عودة 5 آلاف جندي مفقود من إريتريا قريبا
قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعيد 5 آلاف رجل أرسلتهم للتدريب في إريتريا كجنود. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:10+0000
2022-07-19T16:22+0000
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جاء ذلك بعد احتجاجات نظمها أهالي المتدربين على مدى شهور، قائلين إنه تم تجنيد أبنائهم وفق ذرائع كاذبة وإنهم محتجزون كأسرى.وأثارت تقارير أولية حول اختفاء آلاف الرجال، احتجاجات في العاصمة مقديشو وعدة مدن أخرى في يناير/كانون الثاني 2021 ثم قُتل بعد ذلك بشهور عميل للمخابرات الصومالية كان يحقق في القضية.وقال مكتب الرئيس المنتخب حديثا حسن شيخ محمود إنه التقى مع الجنود في إريتريا الأسبوع الماضي دون أن يذكر عدد من أرسلوا إلى هناك، وفقا لوكالة رويترز.كان الرئيس السابق قد رفض الإجابة على أسئلة حول هذه القضية.وقال المتحدث باسم الرئاسة عبد الكريم علي كار للصحفيين "الجنود المفقودون عددهم خمسة آلاف وقد عُثر عليهم الآن. لم تتواصل الحكومة السابقة مع الشعب بخصوص هؤلاء الجنود وبالتالي تداول الناس الشائعات. لا تزال عملية إعادتهم مستمرة".ونفى المتحدث ما يتردد عن أنه تم احتجاز هؤلاء الرجال رغما عنهم في إريتريا على الرغم من أن عائلاتهم تقول إنها لم تتمكن من الاتصال بهم منذ أخذهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-العقوبات-الغربية-الأحادية-ضد-روسيا-ستتسبب-في-ركود-عالمي-1065071172.html
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العالم العربي, الصومال

السلطات الصومالية تطمئن الشعب: عودة 5 آلاف جندي مفقود من إريتريا قريبا

16:10 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 19.07.2022)
© AP Photo / Francesco Malavoltaمهاجرون من إريتريا
مهاجرون من إريتريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Francesco Malavolta
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قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعيد 5 آلاف رجل أرسلتهم للتدريب في إريتريا كجنود.
جاء ذلك بعد احتجاجات نظمها أهالي المتدربين على مدى شهور، قائلين إنه تم تجنيد أبنائهم وفق ذرائع كاذبة وإنهم محتجزون كأسرى.
وأثارت تقارير أولية حول اختفاء آلاف الرجال، احتجاجات في العاصمة مقديشو وعدة مدن أخرى في يناير/كانون الثاني 2021 ثم قُتل بعد ذلك بشهور عميل للمخابرات الصومالية كان يحقق في القضية.
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الرئيس الصومالي: جنودنا في إريتريا سيعودون إلى بلادهم
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وقال مكتب الرئيس المنتخب حديثا حسن شيخ محمود إنه التقى مع الجنود في إريتريا الأسبوع الماضي دون أن يذكر عدد من أرسلوا إلى هناك، وفقا لوكالة رويترز.
كان الرئيس السابق قد رفض الإجابة على أسئلة حول هذه القضية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة عبد الكريم علي كار للصحفيين "الجنود المفقودون عددهم خمسة آلاف وقد عُثر عليهم الآن. لم تتواصل الحكومة السابقة مع الشعب بخصوص هؤلاء الجنود وبالتالي تداول الناس الشائعات. لا تزال عملية إعادتهم مستمرة".
ونفى المتحدث ما يتردد عن أنه تم احتجاز هؤلاء الرجال رغما عنهم في إريتريا على الرغم من أن عائلاتهم تقول إنها لم تتمكن من الاتصال بهم منذ أخذهم.
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