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https://arabic.sputniknews.com/20220719/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-17-عضوا-بالكونغرس-من-أمام-المحكمة-العليا-1065308174.html
الشرطة الأمريكية تعتقل 17 عضوا بالكونغرس من أمام المحكمة العليا
الشرطة الأمريكية تعتقل 17 عضوا بالكونغرس من أمام المحكمة العليا
قالت الشرطة الأمريكية إن ما لا يقل عن 17 نائبا ديمقراطيا، من بينهم التقدميين البارزين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر، اعتقلوا خلال احتجاج بشأن حقوق... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T21:44+0000
2022-07-19T21:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية على "تويتر" أن المتظاهرين عطلوا حركة المرور في طريق قريب، وأنها استبقت الإجراء ضدهم بتوجيه ثلاثة تحذيرات قبل أن يقوم الضباط بالاعتقالات.وأضافت الشرطة: "قمنا بإلقاء القبض على 35 شخصا بتهمة التزاحم أو العرقلة أو الإزعاج.. هذا العدد يشمل 17 عضوا بالكونغرس". وأظهرت لقطات من الاحتجاج أوكاسيو كورتيز وعمر وآخرين يقتادون بعيدا، ويلوحون لأنصارهم دون وضع الأصفاد في أيديهم.جاءت المظاهرة الصغيرة بعد ثلاثة أسابيع من صدور حكم مثير للجدل من المحكمة العليا، والذي نقض القرار التاريخي لعام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، والذي كان يضمن وصول المرأة إلى الإجهاض.وقالت عمر، النائبة عن ولاية مينيسوتا، على "تويتر": "اليوم تم اعتقالي أثناء مشاركتي في عصيان مدني مع زملائي أعضاء الكونغرس خارج المحكمة العليا.. سأستمر في بذل كل ما في وسعي لرفع الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية".كما اعتقلت النائبة كارولين مالوني من نيويورك، وأصدرت بيانا قالت فيه: "لا توجد ديمقراطية إذا لم تتحكم المرأة في أجسادها والقرارات المتعلقة بصحتها، بما في ذلك الرعاية الإنجابية".وأضافت أن "الحزب الجمهوري والمتطرفين اليمينيين وراء هذا القرار ليسوا مؤيدين للحياة، بل يؤيدون السيطرة على أجساد النساء والفتيات وأي شخص يمكن أن يحمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-تصدر-قرارا-في-قضية-أخرى-مثيرة-للجدل-1064307017.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تعتقل 17 عضوا بالكونغرس من أمام المحكمة العليا

21:44 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قالت الشرطة الأمريكية إن ما لا يقل عن 17 نائبا ديمقراطيا، من بينهم التقدميين البارزين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر، اعتقلوا خلال احتجاج بشأن حقوق الإجهاض، خارج مبنى المحكمة العليا في واشنطن اليوم الثلاثاء.
وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية على "تويتر" أن المتظاهرين عطلوا حركة المرور في طريق قريب، وأنها استبقت الإجراء ضدهم بتوجيه ثلاثة تحذيرات قبل أن يقوم الضباط بالاعتقالات.
وأضافت الشرطة: "قمنا بإلقاء القبض على 35 شخصا بتهمة التزاحم أو العرقلة أو الإزعاج.. هذا العدد يشمل 17 عضوا بالكونغرس". وأظهرت لقطات من الاحتجاج أوكاسيو كورتيز وعمر وآخرين يقتادون بعيدا، ويلوحون لأنصارهم دون وضع الأصفاد في أيديهم.
مدرب كرة القدم الأمريكية جو كينيدي أمام مبنى المحكمة العليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
بعد إلغاء الإجهاض... المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا في قضية أخرى مثيرة للجدل
27 يونيو, 14:54 GMT
جاءت المظاهرة الصغيرة بعد ثلاثة أسابيع من صدور حكم مثير للجدل من المحكمة العليا، والذي نقض القرار التاريخي لعام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، والذي كان يضمن وصول المرأة إلى الإجهاض.
وقالت عمر، النائبة عن ولاية مينيسوتا، على "تويتر": "اليوم تم اعتقالي أثناء مشاركتي في عصيان مدني مع زملائي أعضاء الكونغرس خارج المحكمة العليا.. سأستمر في بذل كل ما في وسعي لرفع الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية".
كما اعتقلت النائبة كارولين مالوني من نيويورك، وأصدرت بيانا قالت فيه: "لا توجد ديمقراطية إذا لم تتحكم المرأة في أجسادها والقرارات المتعلقة بصحتها، بما في ذلك الرعاية الإنجابية".
وأضافت أن "الحزب الجمهوري والمتطرفين اليمينيين وراء هذا القرار ليسوا مؤيدين للحياة، بل يؤيدون السيطرة على أجساد النساء والفتيات وأي شخص يمكن أن يحمل".
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