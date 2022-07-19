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الشرطة السودانية تفرق مظاهرة في العاصمة لأبناء قبيلة الهوسا تندد بانتهاكات تتعرض لها القبيلة
الشرطة السودانية تفرق مظاهرة في العاصمة لأبناء قبيلة الهوسا تندد بانتهاكات تتعرض لها القبيلة
تظاهر المئات من أبناء قبيلة الهوسا في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على الانتهاكات التي ترتكب بحق الهوسا في إقليم النيل الأزرق والتي أدت لعشرات القتلى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:54+0000
2022-07-19T12:54+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. أفاد مراسل وكالتنا في العاصمة السودانية بأن مئات من أبناء قبيلة الهوسا "تظاهروا اليوم، الثلاثاء، في الخرطوم احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبائل أخرى في إقليم النيل الأزرق والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.وتابع المراسل أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ضدهم في شارع المطار، من أجل تفريقهم.وقالت المؤسسات الطبية في ولاية النيل الأزرق، في بيان أمس الاثنين، إن إجمالي الوفيات بالدمازين والروصيرص حتى الآن بلغت 80 حالة وفاة مسجلة و144 حالة إصابة بمستشفى الدمازين التعليمي الملكي".وأضاف البيان أن حالات الوفاة بمستشفى الدمازين التعليمي بلغت حتى اليوم 39 حالة بينها 5 أطفال".وتابع أن "حالات الوفاة بالروصيرص وصلت إلى 41 حالة".وكان مجلس الأمن والدفاع الوطني قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث العنف في الولاية.كما أعلنت النيابة العامة تشكيل لجنة تضم في عضويتها قادة الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة.
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الشرطة السودانية تفرق مظاهرة في العاصمة لأبناء قبيلة الهوسا تندد بانتهاكات تتعرض لها القبيلة

12:54 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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تظاهر المئات من أبناء قبيلة الهوسا في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على الانتهاكات التي ترتكب بحق الهوسا في إقليم النيل الأزرق والتي أدت لعشرات القتلى والجرحى، وقامت الشرطة السودانية بتفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.
الخرطوم - سبوتنيك. أفاد مراسل وكالتنا في العاصمة السودانية بأن مئات من أبناء قبيلة الهوسا "تظاهروا اليوم، الثلاثاء، في الخرطوم احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبائل أخرى في إقليم النيل الأزرق والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وتابع المراسل أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ضدهم في شارع المطار، من أجل تفريقهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، جنوبي السودان، منذ الجمعة الماضية إلى 80 قتيلا و199 مصابا.

وقالت المؤسسات الطبية في ولاية النيل الأزرق، في بيان أمس الاثنين، إن إجمالي الوفيات بالدمازين والروصيرص حتى الآن بلغت 80 حالة وفاة مسجلة و144 حالة إصابة بمستشفى الدمازين التعليمي الملكي".
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وأضاف البيان أن حالات الوفاة بمستشفى الدمازين التعليمي بلغت حتى اليوم 39 حالة بينها 5 أطفال".
وتابع أن "حالات الوفاة بالروصيرص وصلت إلى 41 حالة".
وكان مجلس الأمن والدفاع الوطني قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث العنف في الولاية.
كما أعلنت النيابة العامة تشكيل لجنة تضم في عضويتها قادة الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة.
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