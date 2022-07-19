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الصحة العراقية: بلدنا يتصدر دول العالم في حوادث الطرق
الصحة العراقية: بلدنا يتصدر دول العالم في حوادث الطرق
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتصدر دول العالم في عدد حوادث الطرق اليومية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T20:53+0000
2022-07-19T20:53+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمدير دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل الربيعي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الربيعي إن العراق أصبح في صدارة دول العالم في حوادث الطرق، موضحا أن عدد الوفيات جراء الحوادث بلغ 4863 حالة العام الماضي.وذكر المسؤول العراقي أن عدد المتوفين كمعدل يومي وصل إلى 13 شخصا خلال العام الماضي.وأوضح أن العاصمة بغداد في صدارة المحافظات التي تشهد حوادث طرق تليها محافظة بابل.وأشار إلى أن محافظة ذي قار تأتي في صدارة المحافظات من حيث الاصابات غير المميتة تليها محافظة ديالى.وذكر أن التقرير النهائي للعام الماضي يبين أن مستخدمي السيارات والمشاة يمثلون النسبة الأعلى من الإصابات المميتة يليهم مستخدمو الدراجات النارية.وولفت إلى أن معظم حوادث الطرق ناتجة عن السرعة المفرطة واستخدام الهاتف المحمول.وأكد ضرورة تفعيل نظام الغرامات ومعاقبة من لم يرتد حزام الأمان في الطرق الخارجية.
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أخبار العراق اليوم

الصحة العراقية: بلدنا يتصدر دول العالم في حوادث الطرق

20:53 GMT 19.07.2022
© Sputnikمستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتصدر دول العالم في عدد حوادث الطرق اليومية.
جاء هذا في تصريحات لمدير دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل الربيعي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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18 أكتوبر 2019, 09:21 GMT
وقال الربيعي إن العراق أصبح في صدارة دول العالم في حوادث الطرق، موضحا أن عدد الوفيات جراء الحوادث بلغ 4863 حالة العام الماضي.
وذكر المسؤول العراقي أن عدد المتوفين كمعدل يومي وصل إلى 13 شخصا خلال العام الماضي.
وأوضح أن العاصمة بغداد في صدارة المحافظات التي تشهد حوادث طرق تليها محافظة بابل.
وأشار إلى أن محافظة ذي قار تأتي في صدارة المحافظات من حيث الاصابات غير المميتة تليها محافظة ديالى.
وذكر أن التقرير النهائي للعام الماضي يبين أن مستخدمي السيارات والمشاة يمثلون النسبة الأعلى من الإصابات المميتة يليهم مستخدمو الدراجات النارية.
وولفت إلى أن معظم حوادث الطرق ناتجة عن السرعة المفرطة واستخدام الهاتف المحمول.
وأكد ضرورة تفعيل نظام الغرامات ومعاقبة من لم يرتد حزام الأمان في الطرق الخارجية.
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