عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصحة-المصرية-تعلن-وفاة-23-مواطنا-وإصابة-30-في-حادث-تصادم-جنوبي-البلاد-1065280260.html
الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد
الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد
أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:04+0000
2022-07-19T12:04+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060607981_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_5cccae96f4b318761ab46dec6ca630ce.jpg
وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، وتم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.وأوضح عبد الغفار أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات.وشدد على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجري متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/22-قتيلا-و33-جريحا-إثر-تصادم-حافلة-ركاب-بشاحنة-في-جنوب-مصر-1065271121.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060607981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2f3eda71216f84bf3391698776309c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد

12:04 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIأطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر
أطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.
وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
22 قتيلا و33 جريحا إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة في جنوب مصر
10:04 GMT
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، وتم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.
وأوضح عبد الغفار أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات.
وشدد على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجري متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала