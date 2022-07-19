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الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد
الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد
أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، وتم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.وأوضح عبد الغفار أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات.وشدد على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجري متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/22-قتيلا-و33-جريحا-إثر-تصادم-حافلة-ركاب-بشاحنة-في-جنوب-مصر-1065271121.html
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الصحة المصرية تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 في حادث تصادم جنوبي البلاد
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أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.
وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، وتم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.
وأوضح عبد الغفار أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات.
وشدد على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجري متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.