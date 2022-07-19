https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصين-بيع-واشنطن-الأسلحة-لتايوان-يضر-بشدة-بالعلاقات-الصينية-الأمريكية-1065263803.html
الصين: بيع واشنطن الأسلحة لتايوان يضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية
الصين: بيع واشنطن الأسلحة لتايوان يضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:09+0000
2022-07-19T06:09+0000
2022-07-19T06:09+0000
العالم
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وأكد بين أن هذه الممارسات تقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية - الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.وأكد ون بين، أن "الصين تعرب عن بالغ معارضتها وإدانتها لذلك الأمر، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي"، مشيرا إلى أن "الصين تحث الجانب الأمريكي على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان والعلاقات العسكرية معها"، وتابع أن "الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية".وذكرت تقارير إعلامية أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما تصل قيمته إلى 108 ملايين دولار أمريكي من الدعم الفني العسكري لمكتب تمثيل تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين: بيع واشنطن الأسلحة لتايوان يضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".
وأكد بين
أن هذه الممارسات تقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالعلاقات الصينية - الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وأكد ون بين، أن "الصين تعرب عن بالغ معارضتها وإدانتها لذلك الأمر، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي"، مشيرا إلى أن "الصين تحث الجانب الأمريكي على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان والعلاقات العسكرية معها"، وتابع أن "الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية".
وذكرت تقارير إعلامية أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما تصل قيمته إلى 108 ملايين دولار أمريكي من الدعم الفني العسكري لمكتب تمثيل تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة".