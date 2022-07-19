https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصين-تنفي-دعوتها-قادة-ألمانيا-وفرنسا-وإيطاليا-وإسبانيا-لمقابلة-رئيسها-في-نوفمبر-1065293235.html

الصين تنفي دعوتها قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لمقابلة رئيسها في نوفمبر

الصين تنفي دعوتها قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لمقابلة رئيسها في نوفمبر

نفت الصين، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير بشأن دعوتها قادة 4 دول أوروبية لمقابلة رئيسها، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T14:56+0000

2022-07-19T14:56+0000

2022-07-19T14:56+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، إن التقرير الذي يتناول دعوة الصين لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لمقابلة الرئيس الصيني في نوفمبر هو "أخبار كاذبة".وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية قد ذكرت في تقرير لها، أمس الاثنين، أنه تمت دعوة كبار القادة الأوروبيين للقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين في نوفمبر، لكنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقبلون الدعوة.وأضافت أنه تم إرسال الدعوات إلى المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفقا لمصدر رفيع مطلع على الوضع.وتابعت الصحيفة الصينية أنه "من المرجح أن يكون الموعد المقترح للقاء القادة الأوروبيين بعد المؤتمر العشرين للحزب، المتوقع عقده في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن هذه الزيارة ستكون بمثابة عودة الصين إلى قادة أوروبا الغربية، بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات من سياسة عدم انتشار (كوفيد-19)، والتي أعاقت الدبلوماسية الشخصية في الصين.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصين-تحذر-من-إجراءات-قوية-إذا-زارت-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-تايوان-1065275916.html

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