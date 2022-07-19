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https://arabic.sputniknews.com/20220719/الكرملين-بدء-لقاء-المرشد-الأعلى-لإيران-علي-خامنئي-والرئيس-فلاديمير-بوتين-1065296009.html
الكرملين: بدء لقاء المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي والرئيس فلاديمير بوتين
الكرملين: بدء لقاء المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي والرئيس فلاديمير بوتين
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:41+0000
2022-07-19T15:41+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
إيران
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع جار، ولم يتم تسجيل مقاطع للعلن".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ببدء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، ومن المتوقع أن تتناول محادثات الرئيسين قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.وكشف بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".واعتبر بوتين أن "موسكو وطهران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
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فلاديمير بوتين, روسيا, إيران

الكرملين: بدء لقاء المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي والرئيس فلاديمير بوتين

15:41 GMT 19.07.2022
© AP Photoبوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا
بوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع جار، ولم يتم تسجيل مقاطع للعلن".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ببدء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، تستغرق 24 ساعة، ومن المتوقع أن تتناول محادثات الرئيسين قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.
وكشف بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".
واعتبر بوتين أن "موسكو وطهران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
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