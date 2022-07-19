https://arabic.sputniknews.com/20220719/الكشف-عن-أكثر-طعام-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1065271561.html
الكشف عن أكثر طعام يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
الكشف عن أكثر طعام يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
يعتبر سرطان القولون ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء والرجال. ولسوء الحظ فهو أيضا أحد أكثر أنواع السرطانات فتكا. كشف تقرير فرنسي جديد عن أكثر الأطعمة... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:13+0000
2022-07-19T10:13+0000
2022-07-19T10:13+0000
الصحة
منوعات
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وجدت السلطات الصحية الفرنسية صلة بين العناصر الموجودة في اللحوم المصنعة وسرطان القولون، بحسب موقع Everyday Health Group.أكدت الوكالة الفرنسية للغذاء والبيئة والصحة والسلامة المهنية (Anses) أن النترات والنتريت في لحم الخنزير ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى مثل السجق واللانشون تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.تستخدم النترات والنترات في منتجات اللحوم المصنعة للحفاظ عليها ومنحها لونها الوردي. وقالت السلطات الصحية الفرنسية إنها فحصت البيانات المتاحة للجمهور ووجدت صلة "بين التعرض للنترات و/ أو النتريت وخطر الإصابة بسرطان القولون". وأضافت أنه "كلما زاد التعرض، زاد خطر الإصابة بسرطان القولون".قالت الوكالة الفرنسية إن أكثر من نصف تعرضنا للنترات مرتبط باللحوم المصنعة بسبب مكونات النتريت المستخدمة في صنعها وأوصت "بتقليل استهلاك مجموعة متنوعة من النترات والنتريت عن طريق الحد من التعرض المتعمد عبر تناول الطعام".والنتريت والنترات التي يتم تناولها من خلال الطعام والماء تشكل مركبات تسمى النيتروز (Nitroso)، وبعضها مسرطنة وسامة للجينات (تعطل المعلومات الجينية في نواة الخلية ويمكن أن تسبب طفرات جينية وسرطان) في البشر.قامت ANSES بتحليل دراسات السرطان العلمية التي نشرتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان. تؤكد النتائج أن هناك صلة بين خطر الإصابة بسرطان القولون والتعرض للنتريت و/ أو النترات، سواء تم تناولها من خلال استهلاك اللحوم المصنعة أو مياه الشرب. كلما زاد التعرض لهذه المركبات، زاد خطر الإصابة بسرطان القولون لدى السكان.في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الثاني 2015، حذرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) من أن استهلاك اللحوم المصنعة مثل شرائح اللحم البقري واللحوم المعالجة يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/ما-هو-سرطان-القولون-والمستقيم-1059509078.html
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الصحة, منوعات
الكشف عن أكثر طعام يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
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يعتبر سرطان القولون ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء والرجال. ولسوء الحظ فهو أيضا أحد أكثر أنواع السرطانات فتكا. كشف تقرير فرنسي جديد عن أكثر الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض القاتل.
وجدت السلطات الصحية الفرنسية صلة بين العناصر الموجودة في اللحوم المصنعة وسرطان القولون، بحسب موقع
Everyday Health Group.
أكدت الوكالة الفرنسية للغذاء والبيئة والصحة والسلامة المهنية (Anses) أن النترات والنتريت في لحم الخنزير ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى مثل السجق واللانشون تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
.
تستخدم النترات والنترات في منتجات اللحوم المصنعة للحفاظ عليها ومنحها لونها الوردي. وقالت السلطات الصحية الفرنسية إنها فحصت البيانات المتاحة للجمهور ووجدت صلة "بين التعرض للنترات و/ أو النتريت وخطر الإصابة بسرطان القولون". وأضافت أنه "كلما زاد التعرض، زاد خطر الإصابة بسرطان القولون".
قالت الوكالة الفرنسية إن أكثر من نصف تعرضنا للنترات مرتبط باللحوم المصنعة بسبب مكونات النتريت المستخدمة في صنعها وأوصت "بتقليل استهلاك مجموعة متنوعة من النترات والنتريت عن طريق الحد من التعرض المتعمد عبر تناول الطعام".
والنتريت والنترات التي يتم تناولها من خلال الطعام والماء تشكل مركبات تسمى النيتروز (Nitroso)، وبعضها مسرطنة وسامة للجينات (تعطل المعلومات الجينية في نواة الخلية ويمكن أن تسبب طفرات جينية وسرطان) في البشر.
قامت ANSES بتحليل دراسات السرطان العلمية التي نشرتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان. تؤكد النتائج أن هناك صلة بين خطر الإصابة بسرطان القولون والتعرض للنتريت و/ أو النترات، سواء تم تناولها من خلال استهلاك اللحوم المصنعة
أو مياه الشرب. كلما زاد التعرض لهذه المركبات، زاد خطر الإصابة بسرطان القولون لدى السكان.
في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الثاني 2015، حذرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) من أن استهلاك اللحوم المصنعة مثل شرائح اللحم البقري واللحوم المعالجة يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.