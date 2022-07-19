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https://arabic.sputniknews.com/20220719/المدمرة-الأمريكية-يو-إس-إس-أرلي-بيرك-تصل-العاصمة-الفنلندية-هلسنكي-1065293975.html
المدمرة الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" تصل العاصمة الفنلندية هلسنكي
المدمرة الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" تصل العاصمة الفنلندية هلسنكي
أعلنت السفارة الأمريكية في فنلندا دخول المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" ميناء العاصمة الفنلندية اليوم الثلاثاء. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:13+0000
2022-07-19T15:16+0000
العالم
الناتو
مدمرة أمريكية
فلندا
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وقالت السفارة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مرحبا بعودة USS Arleigh Burke! دليل آخر على التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع حليفنا المستقبلي في الناتو".يذكر أن المدمرة الأمريكية زارت العاصمة الفنلندية هلسنكي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.المدمرة "USS Arleigh Burke (DDG 51) "هي مدمرة صاروخية من طراز Arleigh Burke بقيادة باتريك تشابمان.يبلغ طول السفينة 154 مترا وعرضها 18 مترا وطاقمها قرابة 330 شخصا.اعتمادًا على المهام المحددة، يمكن للسفينة حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من طراز "توماهوك" المجنحة.
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العالم, الناتو, مدمرة أمريكية, فلندا

المدمرة الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" تصل العاصمة الفنلندية هلسنكي

15:13 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت السفارة الأمريكية في فنلندا دخول المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" ميناء العاصمة الفنلندية اليوم الثلاثاء.
وقالت السفارة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مرحبا بعودة USS Arleigh Burke! دليل آخر على التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع حليفنا المستقبلي في الناتو".
يذكر أن المدمرة الأمريكية زارت العاصمة الفنلندية هلسنكي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
المدمرة "USS Arleigh Burke (DDG 51) "هي مدمرة صاروخية من طراز Arleigh Burke بقيادة باتريك تشابمان.
يبلغ طول السفينة 154 مترا وعرضها 18 مترا وطاقمها قرابة 330 شخصا.
اعتمادًا على المهام المحددة، يمكن للسفينة حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من طراز "توماهوك" المجنحة.
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