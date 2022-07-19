https://arabic.sputniknews.com/20220719/المدمرة-الأمريكية-يو-إس-إس-أرلي-بيرك-تصل-العاصمة-الفنلندية-هلسنكي-1065293975.html
المدمرة الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" تصل العاصمة الفنلندية هلسنكي
المدمرة الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" تصل العاصمة الفنلندية هلسنكي
أعلنت السفارة الأمريكية في فنلندا دخول المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" ميناء العاصمة الفنلندية اليوم الثلاثاء. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:13+0000
2022-07-19T15:13+0000
2022-07-19T15:16+0000
العالم
الناتو
مدمرة أمريكية
فلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048432364_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_9bca31608e432f3c760e153ca8147c1a.jpg
وقالت السفارة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مرحبا بعودة USS Arleigh Burke! دليل آخر على التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع حليفنا المستقبلي في الناتو".يذكر أن المدمرة الأمريكية زارت العاصمة الفنلندية هلسنكي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.المدمرة "USS Arleigh Burke (DDG 51) "هي مدمرة صاروخية من طراز Arleigh Burke بقيادة باتريك تشابمان.يبلغ طول السفينة 154 مترا وعرضها 18 مترا وطاقمها قرابة 330 شخصا.اعتمادًا على المهام المحددة، يمكن للسفينة حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من طراز "توماهوك" المجنحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048432364_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_14b7e1e7d585983918897054d9936be2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, مدمرة أمريكية, فلندا
المدمرة الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" تصل العاصمة الفنلندية هلسنكي
15:13 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت السفارة الأمريكية في فنلندا دخول المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس أرلي بيرك" ميناء العاصمة الفنلندية اليوم الثلاثاء.
وقالت السفارة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مرحبا بعودة USS Arleigh Burke! دليل آخر على التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع حليفنا المستقبلي في الناتو".
يذكر أن المدمرة الأمريكية زارت العاصمة الفنلندية هلسنكي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
المدمرة "USS Arleigh Burke (DDG 51) "هي مدمرة صاروخية من طراز Arleigh Burke بقيادة باتريك تشابمان.
يبلغ طول السفينة 154 مترا وعرضها 18 مترا وطاقمها قرابة 330 شخصا.
اعتمادًا على المهام المحددة، يمكن للسفينة حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من طراز "توماهوك" المجنحة.