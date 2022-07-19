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https://arabic.sputniknews.com/20220719/المشرعون-في-المجر-يطالبون-بكبح-سلطة-البرلمان-الأوروبي-1065298718.html
المشرعون في المجر يطالبون بكبح سلطة البرلمان الأوروبي
المشرعون في المجر يطالبون بكبح سلطة البرلمان الأوروبي
وافق البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، على قرار يدعو لكبح سلطة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنه قاد الديمقراطية في أوروبا إلى طريق مسدود. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:36+0000
2022-07-19T16:36+0000
البرلمان الأوروبي
المجر
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يؤيد القرار الذي تبناه أعضاء حزب "فيدس" الحاكم منح البرلمانات الوطنية القدرة على استخدام حق النقض ضد أي تشريع مقترح على المستوى الأوروبي، حتى يحد من سلطة التشريع للبرلمان الأوروبي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".كما ينص القرار على أن نواب البرلمان الأوروبي ينبغي أن يتم تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية بدلا من انتخابهم من قبل الناخبين في الدول المعنية، كما هو عليه الحال الآن.جاء في القرار أنه "يجب إخراج الديمقراطية الأوروبية من الطريق المسدود الذي قادها إليه البرلمان الأوروبي. يجب أن يتغير الاتحاد الأوروبي لأنه غير مستعد لتحديات عصرنا".ووافق البرلمان المجري على القرار في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي منع المجر من المليارات المخصصة للتعافي والائتمان بسبب مخاوف من أن الحكومة اليمينية لم تلتزم بمعايير سيادة القانون أو تنفيذ تدابير كافية لمكافحة الفساد.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/المفوضية-الأوروبية-تقاضي-المجر-أمام-المحكمة-بسبب-قانون-حماية-الأطفال-من-المثلية-الجنسية--1065095647.html
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البرلمان الأوروبي, المجر

المشرعون في المجر يطالبون بكبح سلطة البرلمان الأوروبي

16:36 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Christian Lutz
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وافق البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، على قرار يدعو لكبح سلطة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنه قاد الديمقراطية في أوروبا إلى طريق مسدود.
يؤيد القرار الذي تبناه أعضاء حزب "فيدس" الحاكم منح البرلمانات الوطنية القدرة على استخدام حق النقض ضد أي تشريع مقترح على المستوى الأوروبي، حتى يحد من سلطة التشريع للبرلمان الأوروبي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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كما ينص القرار على أن نواب البرلمان الأوروبي ينبغي أن يتم تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية بدلا من انتخابهم من قبل الناخبين في الدول المعنية، كما هو عليه الحال الآن.
جاء في القرار أنه "يجب إخراج الديمقراطية الأوروبية من الطريق المسدود الذي قادها إليه البرلمان الأوروبي. يجب أن يتغير الاتحاد الأوروبي لأنه غير مستعد لتحديات عصرنا".
ووافق البرلمان المجري على القرار في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي منع المجر من المليارات المخصصة للتعافي والائتمان بسبب مخاوف من أن الحكومة اليمينية لم تلتزم بمعايير سيادة القانون أو تنفيذ تدابير كافية لمكافحة الفساد.
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