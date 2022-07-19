https://arabic.sputniknews.com/20220719/المفوضية-الأوروبية-تشكو-نقص-العتاد-إثر-إمدادها-أوكرانيا-بالسلاح-1065285527.html
المفوضية الأوروبية تشكو "نقص العتاد" إثر إمدادها أوكرانيا بالسلاح
المفوضية الأوروبية تشكو "نقص العتاد" إثر إمدادها أوكرانيا بالسلاح
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة الداخلية تييري بريتون إن "لدى الاتحاد الأوروبي، وبسبب الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، الآن نقص في القذائف والمدفعية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:25+0000
2022-07-19T13:25+0000
2022-07-19T13:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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واعتبر بريتون أن "نقص مخزونات الأسلحة يجعل الاتحاد الأوروبي، عرضة للخطر".وأردف: "استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالسلاح، لكن إمداد أوكرانيا بالسلاح أدى إلى استنفاد مخزون القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة والدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات وكذلك العربات المدرعة والدبابات".وكتب بريتون عبر صفحته على "تويتر": "نتخذ اليوم خطوة تاريخية إلى الأمام في تكامل الدفاع الأوروبي أداة جديدة لدعم الحيازة المشتركة العاجلة للأسلحة".وحدد عناصر هذه الخطوة "بتجديد مخزون الأسلحة وتحفيز الشراء المشترك بميزانية الاتحاد الأوروبي وتعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية".وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الإثنين، إن "مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص رزمة خامسة من "المساعدات العسكرية لأوكرانيا" بقيمة 500 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل لتسليح كييف إلى 2.5 مليار يورو".وكتب ميشيل على صفحته في "تويتر": "أرحب بالاتفاق السياسي لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الرزمة الخامسة (من المساعدات) لأوكرانيا، ووصل دعم الاتحاد الأوروبي من ناحية المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 2.5 مليار يورو".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية تشكو "نقص العتاد" إثر إمدادها أوكرانيا بالسلاح
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قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة الداخلية تييري بريتون إن "لدى الاتحاد الأوروبي، وبسبب الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، الآن نقص في القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة والدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك المركبات المدرعة والدبابات".
واعتبر بريتون أن "نقص مخزونات الأسلحة يجعل الاتحاد الأوروبي، عرضة للخطر".
وأردف: "استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالسلاح، لكن إمداد أوكرانيا بالسلاح أدى إلى استنفاد مخزون القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة والدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات وكذلك العربات المدرعة والدبابات".
"هذا النقص يخلق حالة من الضعف التي يجب تلافيها، والخطوات الجديدة التي نقترحها اليوم ستسمح لنا باستعادة مخزونات الأسلحة بشكل جزئي".
وكتب بريتون عبر صفحته على "تويتر": "نتخذ اليوم خطوة تاريخية إلى الأمام في تكامل الدفاع الأوروبي أداة جديدة لدعم الحيازة المشتركة العاجلة للأسلحة".
وحدد عناصر هذه الخطوة "بتجديد مخزون الأسلحة وتحفيز الشراء المشترك بميزانية الاتحاد الأوروبي وتعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية".
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الإثنين، إن "مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص رزمة خامسة من "المساعدات العسكرية لأوكرانيا" بقيمة 500 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل لتسليح كييف إلى 2.5 مليار يورو".
وكتب ميشيل على صفحته في "تويتر
": "أرحب بالاتفاق السياسي لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الرزمة الخامسة (من المساعدات) لأوكرانيا، ووصل دعم الاتحاد الأوروبي من ناحية المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 2.5 مليار يورو".