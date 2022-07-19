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https://arabic.sputniknews.com/20220719/اليابان-تطالب-السعودية-بزيادة-إنتاج-النفط-للحفاظ-على-استقرار-الأسعار-العالمية-1065264791.html
اليابان تطالب السعودية بزيادة إنتاج النفط للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية
اليابان تطالب السعودية بزيادة إنتاج النفط للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية
طالبت اليابان المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار أسواق النفط العالمية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T06:49+0000
2022-07-19T06:54+0000
العالم
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وجاء الطلب الياباني خلال محادثات ثنائية أجراها وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طوكيو.وأصدرت الخارجية اليابانية بيانا بهذا الصدد وجاء فيه: "الوزير هاياشي أعرب عن امتنانه لاستقرار إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية، وطالب بمواصلة التعاون الهادف إلى استقرار سوق النفط العالمية، وزيادة إنتاج النفط". كما أجرى الطرفان محادثات حول الوضع الإقليمي والعالمي، ولا سيما الوضع في أوكرانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الوضع في كوريا الشمالية، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
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العالم

اليابان تطالب السعودية بزيادة إنتاج النفط للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية

06:49 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 19.07.2022)
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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طالبت اليابان المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار أسواق النفط العالمية.
وجاء الطلب الياباني خلال محادثات ثنائية أجراها وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طوكيو.
وأصدرت الخارجية اليابانية بيانا بهذا الصدد وجاء فيه: "الوزير هاياشي أعرب عن امتنانه لاستقرار إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية، وطالب بمواصلة التعاون الهادف إلى استقرار سوق النفط العالمية، وزيادة إنتاج النفط".
كما أجرى الطرفان محادثات حول الوضع الإقليمي والعالمي، ولا سيما الوضع في أوكرانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الوضع في كوريا الشمالية، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
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