https://arabic.sputniknews.com/20220719/اليمن-الهدنة-تقترب-من-نهايتها-فهل-تنجح-الجهود-الأممية-في-تمديدها-1065294885.html
اليمن... الهدنة تقترب من نهايتها فهل تنجح الجهود الأممية في تمديدها
اليمن... الهدنة تقترب من نهايتها فهل تنجح الجهود الأممية في تمديدها
تناقش الحلقة مستقبل الهدنة في اليمن، وإمكانية الاتفاق بين أطراف النزاع على تمديدها. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:28+0000
2022-07-19T15:28+0000
2022-07-19T15:28+0000
راديو
بانوراما
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اليمن..الهدنة تقترب من نهايتها، فهل ستنجح الجهود الأممية في تمديدها
اليمن..الهدنة تقترب من نهايتها، فهل ستنجح الجهود الأممية في تمديدها
تعكف الأمم المتحدة على دفع الأطراف المتحاربة للاتفاق على تمديد الهدنة لستة أشهر، وفي حال حصول ذلك، ستكون أطول هدنة في الصراع المتواصل في البلاد منذ العام 2015.وتنص أهم بنود الهدنة السارية حالياً على وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" منذ 7 سنوات.المختص في الشأن اليمني، ياسين التميمي، رجًح أنوفي حوار معه عبر برنامج "بانوراما"، أوضح التميمي أنوبرأي التميمي فأن التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
اليمن... الهدنة تقترب من نهايتها فهل تنجح الجهود الأممية في تمديدها
تابعنا عبر
تناقش الحلقة مستقبل الهدنة في اليمن، وإمكانية الاتفاق بين أطراف النزاع على تمديدها.
تعكف الأمم المتحدة على دفع الأطراف المتحاربة للاتفاق على تمديد الهدنة لستة أشهر، وفي حال حصول ذلك، ستكون أطول هدنة في الصراع المتواصل في البلاد منذ العام 2015.
وتنص أهم بنود الهدنة السارية حالياً على وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" منذ 7 سنوات.
المختص في الشأن اليمني، ياسين التميمي، رجًح أن
"تتفق الأطراف على تجديد الهدنة، على الرغم من أن الحكومة الشرعية لم تستفد منها".
وفي حوار معه عبر برنامج "بانوراما
"، أوضح التميمي أن
"السعودية إستفادت من الهدنة عبر توقف الهجمات عليها، في حين أن القوات "الحكومية" ما زالت تتعرض للقصف.
"حركة "أنصار الله" تمكنت خلال الهدنة من تثبيت مكانتها وموقعها في المشهد السياسي في اليمن".
التفاصيل في الملف الصوتي...