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اليمن... نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة من هجوم مسلح أودى بحياة أحد مرافقيه
اليمن... نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة من هجوم مسلح أودى بحياة أحد مرافقيه
نجا قائد أمني رفيع من محاولة اغتيال، اليوم الثلاثاء، في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوبي اليمن. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:26+0000
2022-07-19T18:30+0000
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القاهرة – سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة سبوتنيك، إن مسلحين "فتحوا نيران رشاشاتهم على آلية أمنية تقل قائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه لعكب، أثناء مروره وسط مدينة عتق مركز المحافظة".وأضاف أن القائد الأمني نجا من الهجوم، في حين قُتل أحد مرافقيه وأصيب 4 آخرون من حراسه.وذكر أن الهجوم سبقته مناوشات بين "قوات الأمن الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن.وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من 7 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/نجاة-قائد-عسكري-يمني-من-محاولة-اغتيال-إثر-استهداف-سيارته-بعبوة-ناسفة-في-عدن-صور-وفيديو-1062251342.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي

اليمن... نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة من هجوم مسلح أودى بحياة أحد مرافقيه

18:26 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 18:30 GMT 19.07.2022)
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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نجا قائد أمني رفيع من محاولة اغتيال، اليوم الثلاثاء، في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوبي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة سبوتنيك، إن مسلحين "فتحوا نيران رشاشاتهم على آلية أمنية تقل قائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه لعكب، أثناء مروره وسط مدينة عتق مركز المحافظة".
وأضاف أن القائد الأمني نجا من الهجوم، في حين قُتل أحد مرافقيه وأصيب 4 آخرون من حراسه.
وذكر أن الهجوم سبقته مناوشات بين "قوات الأمن الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن.
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وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من 7 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
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