https://arabic.sputniknews.com/20220719/برلماني-روسي-الولايات-المتحدة-تدرك-فقدان-النفوذ-في-الشرق-الأوسط-1065277026.html

برلماني روسي: الولايات المتحدة تدرك فقدان النفوذ في الشرق الأوسط

برلماني روسي: الولايات المتحدة تدرك فقدان النفوذ في الشرق الأوسط

صرح عضو مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد في روسيا، أدالبي شخاغوشيف، أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران في حالة "تسليم" طائرات دون طيار إلى... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T11:34+0000

2022-07-19T11:34+0000

2022-07-19T11:34+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

إيران

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وقال شخاغوشيف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن الولايات المتحدة تشعر (وهي محقة في ذلك) أنها خسرت الشرق الأوسط. دون أدنى شك، ستواصل روسيا المناقشة مع اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط - تركيا وإيران، بشأن القضايا المتعلقة بالأمن العالمي".وفي حديثه عن "التهديدات التي لا أساس لها" بالعقوبات، أضاف البرلماني أن مثل هذه التصريحات في الوضع الحالي لم يعد من الممكن أن تصبح شيئًا غير متوقع، قائلا: "ما هو التهديد بفرض عقوبات على إيران وروسيا الآن - على الأقل هذا سخيف".وردت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، على التصريحات الأمريكية بشأن بيع إيران طائرات مسيرة حديثة لروسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأن التعاون في مجال التقنيات الحديثة مع روسيا بدأ قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم يطرأ عليه جديد.وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان: "تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات العسكرية الحديثة يعود إلى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ولم يكن هناك تطور خاص في هذا الصدد مؤخرًا".وأضاف البيان أن "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأحداث في أوكرانيا واضح تمامًا، وقد تم الإعلان عنه رسميًا عدة مرات".وتابع أن "ادعاء المسؤول الأمريكي (مستشار الأمن القومي جيك سوليفان) يأتي بعد سنوات من قيام الغرب بتحويل بعض الدول المحتلة من قبلهم في منطقة غرب آسيا لمخازن أسلحة فتاكة متنوعة".وهدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على إيران إذا سلمت الطائرات دون طيار إلى روسيا. وسبق أن نفى الجانب الروسي تصريحات واشنطن بشأن "اتفاقات" موسكو مع طهران بشأن توريد طائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220712/إيران-ترد-على-التصريحات-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بطائرات-إيرانية-مسيرة-1064989274.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, إيران