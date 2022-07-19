https://arabic.sputniknews.com/20220719/بعد-رفضها-مصافحة-بايدن-السفير-الأمريكي-يوجه-رسالة-لمطربة-إسرائيلية-1065284740.html
بعد رفضها مصافحة بايدن... السفير الأمريكي يوجه رسالة لمطربة إسرائيلية
بعد رفضها مصافحة بايدن... السفير الأمريكي يوجه رسالة لمطربة إسرائيلية
وجه السفير الأمريكي في إسرائيل، توماس نايدز، رسالة إلى المطربة الإسرائيلية يوفال دايان، التي رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:09+0000
2022-07-19T13:09+0000
2022-07-19T13:09+0000
العالم
جو بايدن
مصافحة
مغنية
إسرائيل
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ونشرت هيئة البث الإسرائيلية عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطعا للسفير الأمريكي وهو يوجه حديثه للمغنية الإسرائيلية: ورفضت المغنية الإسرائيلية يوفال ديان، في وقت سابق، مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أدائها أغنية خلال استقباله في تل أبيب.وخلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي لدى زيارته إسرائيل، وبعد أداء ران دانكر المغني الإسرائيلي بصحبة زميلته يوفال ديان، أغنية "ليكن ما يكون" احتفاء ببايدن، تقدم الأخير وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ لتحية المغنيين الإسرائيليين، إلا أن المغنية يوفال ديان رفضت مصافحته، بدعوى أنها "متدينة".وأكدت القناة العبرية في تعليقها على رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي تقبل الأمر بابتسامة وأدب، في وقت عمد الرئيس الإسرائيلي إلى توضيح الأمر للرئيس بايدن، بدعوى أن المغنية من خلفية دينية.ونقلت الصحيفة عن يوفال ديان أنها لم تقصد الإساءة إلى الرئيس الأمريكي، ولكن طبيعتها الدينية قد دفعتها إلى رفض مصافحته.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, مصافحة, مغنية, إسرائيل
بعد رفضها مصافحة بايدن... السفير الأمريكي يوجه رسالة لمطربة إسرائيلية
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وجه السفير الأمريكي في إسرائيل، توماس نايدز، رسالة إلى المطربة الإسرائيلية يوفال دايان، التي رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطعا للسفير الأمريكي وهو يوجه حديثه للمغنية الإسرائيلية:
"إن الرئيس جو بايدن يشعر بالامتنان لك لأنك كنت وفية لمعتقداتك (الدينية)".
ورفضت المغنية الإسرائيلية يوفال ديان، في وقت سابق، مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أدائها أغنية خلال استقباله في تل أبيب.
وخلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي لدى زيارته إسرائيل، وبعد أداء ران دانكر المغني الإسرائيلي بصحبة زميلته يوفال ديان، أغنية "ليكن ما يكون" احتفاء ببايدن، تقدم الأخير وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ لتحية المغنيين الإسرائيليين، إلا أن المغنية يوفال ديان رفضت مصافحته، بدعوى أنها "متدينة".
وأكدت القناة العبرية في تعليقها على رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي
تقبل الأمر بابتسامة وأدب، في وقت عمد الرئيس الإسرائيلي إلى توضيح الأمر للرئيس بايدن، بدعوى أن المغنية من خلفية دينية.
ونقلت الصحيفة عن يوفال ديان أنها لم تقصد الإساءة إلى الرئيس الأمريكي، ولكن طبيعتها الدينية قد دفعتها إلى رفض مصافحته.