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https://arabic.sputniknews.com/20220719/بعد-زيارته-رومانيا-الرئيس-الفلسطيني-يصل-إلى-فرنسا-في-زيارة-رسمية-للقاء-ماكرون-1065304898.html
بعد زيارته رومانيا... الرئيس الفلسطيني يصل إلى فرنسا في زيارة رسمية للقاء ماكرون
بعد زيارته رومانيا... الرئيس الفلسطيني يصل إلى فرنسا في زيارة رسمية للقاء ماكرون
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T19:00+0000
2022-07-19T19:05+0000
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وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني وصل العاصمة الفرنسية، على أن يجتمع غدا الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأفادت الوكالة بأن عباس يزور باريس برفقة عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.ويضم الوفد الفلسطيني في فرنسا، أيضا، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.يشار إلى أن محمود عباس قد وصل فرنسا، قادما من العاصمة الرومانية، بوخارست، بقي خلالها يومين، ضمن جولة أوروبية التقى خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الزيارة تأتي "تتويجا للعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة"، موضحة أنه تم توقيع "اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الفلسطيني-يتوجه-إلى-رومانيا-في-بداية-جولة-أوروبية-تشمل-فرنسا-1065242454.html
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أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا

بعد زيارته رومانيا... الرئيس الفلسطيني يصل إلى فرنسا في زيارة رسمية للقاء ماكرون

19:00 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 19.07.2022)
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Alaa Badarneh
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني وصل العاصمة الفرنسية، على أن يجتمع غدا الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى رومانيا في بداية جولة أوروبية تشمل فرنسا
أمس, 12:54 GMT
وأفادت الوكالة بأن عباس يزور باريس برفقة عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
ويضم الوفد الفلسطيني في فرنسا، أيضا، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.
يشار إلى أن محمود عباس قد وصل فرنسا، قادما من العاصمة الرومانية، بوخارست، بقي خلالها يومين، ضمن جولة أوروبية التقى خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.
وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الزيارة تأتي "تتويجا للعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة"، موضحة أنه تم توقيع "اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظمة".
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