https://arabic.sputniknews.com/20220719/بعد-زيارته-رومانيا-الرئيس-الفلسطيني-يصل-إلى-فرنسا-في-زيارة-رسمية-للقاء-ماكرون-1065304898.html

بعد زيارته رومانيا... الرئيس الفلسطيني يصل إلى فرنسا في زيارة رسمية للقاء ماكرون

بعد زيارته رومانيا... الرئيس الفلسطيني يصل إلى فرنسا في زيارة رسمية للقاء ماكرون

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T19:00+0000

2022-07-19T19:00+0000

2022-07-19T19:05+0000

أخبار العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/12/1045501234_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_2b535784af05dc57b9bc64ef81b25bb8.jpg

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني وصل العاصمة الفرنسية، على أن يجتمع غدا الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأفادت الوكالة بأن عباس يزور باريس برفقة عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.ويضم الوفد الفلسطيني في فرنسا، أيضا، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.يشار إلى أن محمود عباس قد وصل فرنسا، قادما من العاصمة الرومانية، بوخارست، بقي خلالها يومين، ضمن جولة أوروبية التقى خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الزيارة تأتي "تتويجا للعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة"، موضحة أنه تم توقيع "اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220718/الرئيس-الفلسطيني-يتوجه-إلى-رومانيا-في-بداية-جولة-أوروبية-تشمل-فرنسا-1065242454.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا