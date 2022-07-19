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بعد وفاة 23 مصريا... أمير قطر يعزي الرئيس المصري
بعد وفاة 23 مصريا... أمير قطر يعزي الرئيس المصري
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث حافلة الركاب في محافظة المنيا، جنوبي البلاد. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:33+0000
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وتمنى الأمير تميم في برقيته إلى السيسي بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب الديوان الأميري القطري.أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

بعد وفاة 23 مصريا... أمير قطر يعزي الرئيس المصري

15:33 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / EGYPTIAN PRESIDENCYالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / EGYPTIAN PRESIDENCY
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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث حافلة الركاب في محافظة المنيا، جنوبي البلاد.
وتمنى الأمير تميم في برقيته إلى السيسي بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب الديوان الأميري القطري.
أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.
وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إنه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.
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