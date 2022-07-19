https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-روسيا-ممتنة-لكل-من-تركيا-والسعودية-والإمارات-على-عرض-الوساطة-لحل-الأزمة-بأوكرانيا-1065310623.html
بوتين: روسيا ممتنة لكل من تركيا والسعودية والإمارات على عرض الوساطة لحل الأزمة بأوكرانيا
بوتين: روسيا ممتنة لكل من تركيا والسعودية والإمارات على عرض الوساطة لحل الأزمة بأوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة من أجل حل الأزمة في... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T23:26+0000
2022-07-19T23:26+0000
2022-07-19T23:26+0000
فلاديمير بوتين
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار تركيا اليوم
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طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، وفيما يتعلق بأزمة الحبوب الأوكرانية، أكد بوتين أن تركيا فعلت الكثير من أجل الوصول إلى اتفاق حول إخراج الحبوب الأوكرانية، مضيفا "لقد قلت بالفعل إن جمهورية تركيا، والرئيس أردوغان تحديدا فعلوا الكثير من أجل للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية".كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-استعداده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059421898.html
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فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار تركيا اليوم
بوتين: روسيا ممتنة لكل من تركيا والسعودية والإمارات على عرض الوساطة لحل الأزمة بأوكرانيا
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.
طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران،
"فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهم يمتلكون القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، المهتمين بتسوية هذه الأزمة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفيما يتعلق بأزمة الحبوب الأوكرانية، أكد بوتين أن تركيا فعلت الكثير من أجل الوصول إلى اتفاق حول إخراج الحبوب الأوكرانية، مضيفا "لقد قلت بالفعل إن جمهورية تركيا، والرئيس أردوغان تحديدا فعلوا الكثير من أجل للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية".
كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.